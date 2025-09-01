Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Ви дізнаєтесь:
Погода в Україні у вівторок, 2 вересня, переважно буде сухою та сонячною, але в деяких регіонах може пройти дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні
За її словами, в східній частині України залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.
"Опади також завтра ймовірні на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму. А найближчої ночі ще подекуди подощить на Черкащині, Полтавщині і Миколаївщині", - наголосила вона.
Температура повітря у вівторок протягом дня +24…+28 градусів, на заході +26…+30, на півдні +29…+33, на сході 29…+34 градуси.
Погода в Києві
У Києві 2-го вересня буде сухо та сонячно. Очікується +26 градусів.
Сноптикиня також додала, що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня.
Якою буде погода у вересні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що цього року вересень буде теплим. Середня температура може бути на 1 градус вище за норму.
Однак, не виключено, що у вересні спостерігатимуться й заморозки, які є типовими для цього періоду.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 1 вересня буде місцями дощовою та грозовою. У другій половині дня очікуються дощі у центральних, частині південних та північних областях.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж наступного тижня очікується переважно сухою та теплою. На початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей країни невеликі грозові дощі.
