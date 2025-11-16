Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Протягом тижня в Україні буде мінлива погода. Зовсім скоро регіони почне засипати снігом та буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: Главред

Коли температура повітря опуститься до -5 градусів

Якою буде погода вночі

Коли Україну почне засипати снігом

Погода в Україні протягом тижня буде мінливою у всіх регіонах. Погодні умови будуть нестійкими, з опадами та перепадами температур. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 17 листопада

У понеділок, 17 листопада, вночі у північних, центральних та східних областях вдень на заході України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер південний / південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+9 °С, вдень +9…+14 °С, у південній частині та на Прикарпатті +15…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Погода 18 листопада

У вівторок, 18 листопада, вночі невеликі дощі пройдуть у західних областях, вдень також спостерігатиметься дощова погода у центральних та північних регіонах. На решті території переважно без опадів. У південно-західних областях можливий туман. Вітер на Лівобережжі південного напрямку, у західній частині північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+11 °С, у західних областях –2…+3 °С; вдень +12…+17 °С, у північних та західних регіонах +2…+7 °С.

Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода 19 листопада

У середу, 19 листопада, під впливом атмосферного фронту, у центральних, північних та західних регіонах, а також на Одещині пройдуть дощі, у північно-західних областях з мокрим снігом. Подекуди очікуються значні опади. Переважно без опадів буде лише на південному сході України. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря розподілиться нерівномірно. У західних та північних регіонах вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С; на решті країни вночі +4…+11 °С, вдень +5…+11 °С, на південному сході та у Криму +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / фото: meteoprog

Погода 20 листопада

У четвер, 20 листопада, вночі дощі пройдуть на півдні, у центрі та півночі України, вдень ще опади затримаються у східних областях. У решті регіонів буде сухо. Вітер очікується північний / північно-західний, 5 - 10 м/с, на Лівобережжі ймовірні окремі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С. У решті регіонів протягом доби +3…+10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 20 листопада / фото: Windy

Погода 21 листопада

У п'ятницю, 21 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах України переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...+6 °С, у північних та західних областях місцями -1...-5 °С; вдень +2…+8 °С, на півдні та у Криму +9…+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: Windy

Погода 22 листопада

У суботу, 22 листопада, вночі у західній частині країни очікується дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень опади поширяться також на північні області. У решті регіонів переважно без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, на решті території вночі +2…+8 °С, вдень +8…+13 °С, на півдні та у Криму +14…+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: ventusky

Погода 23 листопада

У неділю, 23 листопада, вночі дощі пройдуть у східних та південних областях, вдень на всій території України очікується антициклональна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень на Лівобережжі місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень 0…+6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: ventusky

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

