Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Ангеліна Підвисоцька
16 листопада 2025, 14:30
2079
Протягом тижня в Україні буде мінлива погода. Зовсім скоро регіони почне засипати снігом та буде ожеледиця.
Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: Главред

Що дізнаєтесь:

  • Коли температура повітря опуститься до -5 градусів
  • Якою буде погода вночі
  • Коли Україну почне засипати снігом

Погода в Україні протягом тижня буде мінливою у всіх регіонах. Погодні умови будуть нестійкими, з опадами та перепадами температур. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 17 листопада

У понеділок, 17 листопада, вночі у північних, центральних та східних областях вдень на заході України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер південний / південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+9 °С, вдень +9…+14 °С, у південній частині та на Прикарпатті +15…+18 °С.

відео дня
погода 17 ноября
Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / фото: meteoprog

Погода 18 листопада

У вівторок, 18 листопада, вночі невеликі дощі пройдуть у західних областях, вдень також спостерігатиметься дощова погода у центральних та північних регіонах. На решті території переважно без опадів. У південно-західних областях можливий туман. Вітер на Лівобережжі південного напрямку, у західній частині північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+11 °С, у західних областях –2…+3 °С; вдень +12…+17 °С, у північних та західних регіонах +2…+7 °С.

погода 18 ноября
Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода 19 листопада

У середу, 19 листопада, під впливом атмосферного фронту, у центральних, північних та західних регіонах, а також на Одещині пройдуть дощі, у північно-західних областях з мокрим снігом. Подекуди очікуються значні опади. Переважно без опадів буде лише на південному сході України. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря розподілиться нерівномірно. У західних та північних регіонах вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С; на решті країни вночі +4…+11 °С, вдень +5…+11 °С, на південному сході та у Криму +13…+18 °С.

погода 19 ноября
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / фото: meteoprog

Погода 20 листопада

У четвер, 20 листопада, вночі дощі пройдуть на півдні, у центрі та півночі України, вдень ще опади затримаються у східних областях. У решті регіонів буде сухо. Вітер очікується північний / північно-західний, 5 - 10 м/с, на Лівобережжі ймовірні окремі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С. У решті регіонів протягом доби +3…+10 °С.

погода 20 ноября
Прогноз погоди в Україні на 20 листопада / фото: Windy

Погода 21 листопада

У п'ятницю, 21 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах України переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...+6 °С, у північних та західних областях місцями -1...-5 °С; вдень +2…+8 °С, на півдні та у Криму +9…+14 °С.

погода 21 ноября
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: Windy

Погода 22 листопада

У суботу, 22 листопада, вночі у західній частині країни очікується дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень опади поширяться також на північні області. У решті регіонів переважно без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, на решті території вночі +2…+8 °С, вдень +8…+13 °С, на півдні та у Криму +14…+16 °С.

погода 22 ноября
Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: ventusky

Погода 23 листопада

У неділю, 23 листопада, вночі дощі пройдуть у східних та південних областях, вдень на всій території України очікується антициклональна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень на Лівобережжі місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень 0…+6 °С.

погода 23 листопада
Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Вас також зацікавить:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:43Фронт
Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

14:30Синоптик
Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

12:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Останні новини

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

Реклама
12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

Реклама
10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

Реклама
22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:26

"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

21:27

Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

20:49

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

20:26

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

19:48

Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

19:43

Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

19:27

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

19:10

Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

18:41

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти