Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: УНІАН

Якою буде погода вночі 18 листопада

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Де будуть дощі та сніг

Погода в Україні 18 листопада буде холодно. Також буде сніг, дощ та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У Карпатах, південно-східних областях та на Харківщині будуть сильні пориви вітру - 15-25 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 18 листопада в Україні буде холодно. Температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Лише у південних, східних та Дніпропетровській областях температура повітря підвищиться до +17 градусів.

У західних областях та у Карпатах буде мокрий сніг. Також очікується рвучкий вітер зі швидкістю до 20 м/с. Нове похолодання увірветься в країну вже 24 листопада.

Погода 18 листопада

В Україні 18 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у всіх областях, крім північних областей. На Закарпатті та у Карпатах буде мокрий сніг. У цей день вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с; у Карпатах - 25 м/с.

"Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 18 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+17 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +2...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

Погода 18 листопада у Києві

У Києві 18 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура протягом доби по області 4-9° тепла; у Києві 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

