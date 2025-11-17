Рус
Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

Ангеліна Підвисоцька
17 листопада 2025, 21:33
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 18 листопада
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Де будуть дощі та сніг

Погода в Україні 18 листопада буде холодно. Також буде сніг, дощ та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У Карпатах, південно-східних областях та на Харківщині будуть сильні пориви вітру - 15-25 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 18 ноября
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 18 листопада в Україні буде холодно. Температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Лише у південних, східних та Дніпропетровській областях температура повітря підвищиться до +17 градусів.

У західних областях та у Карпатах буде мокрий сніг. Також очікується рвучкий вітер зі швидкістю до 20 м/с. Нове похолодання увірветься в країну вже 24 листопада.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 18 листопада

В Україні 18 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у всіх областях, крім північних областей. На Закарпатті та у Карпатах буде мокрий сніг. У цей день вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с; у Карпатах - 25 м/с.

"Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 18 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+17 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +2...+11 градусів.

погода 18 ноября
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

Погода 18 листопада у Києві

У Києві 18 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура протягом доби по області 4-9° тепла; у Києві 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 ноября
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

