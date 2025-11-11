Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Снігопади цієї зими не будуть рясними.

Якою буде зима в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що відомо:

Зима 2025–2026 в Україні буде м’якою та сухою

Феномен Ла-Нінья вплине на всю Європу

У грудні та січні сніг можливий лише локально

Цієї зими українцям не варто чекати на класичні снігові пейзажі. За прогнозами двох провідних метеосистем ECMWF та UKMO, Європу накриє м’яка та суха зима. Причина - кліматичний феномен Ла-Нінья, який вже сформувався і поступово охолоджується, впливаючи на атмосферні процеси.

Менше снігу

На більшій частині континенту, включно з Україною, кількість снігопадів буде нижчою за норму. Основні снігові зони зосередяться на півночі Європи, тоді як центральні та південні регіони залишаться здебільшого сухими.

Прогноз по місяцях для України

Грудень–січень: сніг - рідкісний гість, переважно у північних та центральних областях.

Лютий: снігові фронти змістяться на північ, решта території залишиться сухою.

Березень: ранньовесняна погода, сніг швидко тане, можливі лише локальні опади.

Чому так?

Поєднання Ла-Нінья з зонами високого тиску створює умови для м’якої зими з мінімальними опадами. Експерти наголошують, що сезонні прогнози мають певну похибку, але загальна тенденція - зима без екстремальних снігопадів - вже очевидна.

Погода взимку в Україні буде рекордно холодною. Такий прогноз напередодні дали вчені. Фахівці зазначили, що зима 2026 в Україні буде непередбачуваною.

В інтерв'ю Главреду заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, що перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати мокрого снігу. Також зима почнеться зі снігом. За словами експертки, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу багато не побачимо. Великого снігового покриву із заметами поки що не прогнозують.

Ла-Нінья Погодний феномен Ла-Нінья викликає охолодження поверхні океану в центральній та східній частинах екваторіальної акваторії Тихого океану, що призводить до змін тропічної циркуляції атмосфери, а саме вітру, тиску і опадів. Явище Ла-Нінья пов'язують з фазою похолодання, а протилежний феномен – Ель-Ніньо – з фазою потепління.

