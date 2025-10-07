Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє 'бабине літо'

Наталія Птуха стверджує, що сильні морози у жовтні та дуже висока спека трапляються рідко.

Головне із прогнозу Птухи:

Жовтень очікується близьким до кліматичної норми

У третій декаді жовтня можливе невелике потепління

Якою буде осінь наразі складно прогнозувати

Минулий рік встановив рекордні температури по всій Україні, особливо восени. У третій декаді жовтня можливе потепління. Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

За її словами, осінь у 2025 році тільки почалася, наразі минув лише один місяць, дві третини якого ще припадали на метеорологічне літо. Через це важко робити узагальнення та визначати характер осені для всієї країни.

Синоптикиня зазначила, що цього року літо для західних та північних областей України було близьким до кліматичної норми, а часом навіть прохолоднішим за середні показники. Водночас на півдні країни спостерігалася значна спека, коли температура піднімалася до +35 градусів.

"А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути. І сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо", - пояснила Птуха.

Чи можливі морози у жовтні

Щодо можливості сильних морозів чи спеки у жовтні, синоптикиня зазначила, що в історії країни фіксували абсолютні температурні мінімуми для цього місяця, до -17–20 градусів, але такі значення бувають рідко. Аналогічно, дуже високі температури - це поодинокі випадки.

Найбільш типовими для жовтня, за словам Птухи, є показники, близькі до кліматичної норми. Очікується, що жовтень 2025 року буде наближатися до норми або трохи перевищуватиме її.

"Усе ще буде уточнюватися. Проте за розрахунками зараз, існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню. Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма", - спрогнозувала вона.

Коли очікувати на бабине літо - прогноз народного синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, що бабиного літа в Україні ще не було. За його прогнозом, воно пройде у другій половині жовтня. Крім цього, варто очікувати не одного, а кількох періодів бабиного літа.

Водночас, на думку Щедріна, сильного похолодання поки що рано очікувати. Серйозні морози з опадами та морозами вдень очікуються лише в середині листопада.

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктур.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

