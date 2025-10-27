Україну охопить рвучкий вітер та сніг: коли настане довгоочікуване потепління

Синоптикиня сказала, що пориви вітру складатимуть майже 15 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 28 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 28 жовтня, буде хмарною та дощовою. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

"Практично повсюди 28-го жовтня або хмарно, або з дощами словом, вогка погода. У Карпатах з мокрим снігом", - наголосила вона.

Зазначається, що температура повітря в Україні становитиме +9…+12 градусів, на заході +7…+10, на півдні та південному сході +11…+16 градусів.

Синоптикиня додала, що на заході та півночі України вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду.

Погода 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко розповіла, що у Києві у вівторок місцями можливий невеликий дощ, а місцями - прояснення.

Також очікується рвучкий вітер західного напрямку. Вночі температура складатиме +5 градусів, вдень +10, +11 градусів.

Вона також наголосила, що з 30 жовтня в Україні потепліє.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде зимовий холод

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що похолодання прийде в Україну у перших числах листопада.

"З 10 листопада варто очікувати доволі прохолодну погоду. Після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання", - наголосив він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили І рівень небезпечності у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях. Там через значні дощі та сильні пориви вітру оголосили І рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у понеділок, 27 жовтня, частину регіонів України накриють дощі та сильний вітер. Стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчи розповідав, що упродовж робочого тижня очікується мінливий характер погоди. По всій території країни пройдуть дощі, часом можливі навіть зливи. Поступове покращення погодних умов прогнозується ближче до вихідних.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

