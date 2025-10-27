Україну охопить рвучкий вітер та сніг: коли настане довгоочікуване потепління

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Де очікується рвучкий вітер
Погода в Україні у вівторок, 28 жовтня, буде хмарною та дощовою. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.
"Практично повсюди 28-го жовтня або хмарно, або з дощами словом, вогка погода. У Карпатах з мокрим снігом", - наголосила вона.відео дня
Зазначається, що температура повітря в Україні становитиме +9…+12 градусів, на заході +7…+10, на півдні та південному сході +11…+16 градусів.
Синоптикиня додала, що на заході та півночі України вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду.
Погода в Києві
Діденко розповіла, що у Києві у вівторок місцями можливий невеликий дощ, а місцями - прояснення.
Також очікується рвучкий вітер західного напрямку. Вночі температура складатиме +5 градусів, вдень +10, +11 градусів.
Вона також наголосила, що з 30 жовтня в Україні потепліє.
Коли в Україну прийде зимовий холод
Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що похолодання прийде в Україну у перших числах листопада.
"З 10 листопада варто очікувати доволі прохолодну погоду. Після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання", - наголосив він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили І рівень небезпечності у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях. Там через значні дощі та сильні пориви вітру оголосили І рівень небезпечності.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у понеділок, 27 жовтня, частину регіонів України накриють дощі та сильний вітер. Стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчи розповідав, що упродовж робочого тижня очікується мінливий характер погоди. По всій території країни пройдуть дощі, часом можливі навіть зливи. Поступове покращення погодних умов прогнозується ближче до вихідних.
Читайте також:
- Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися
- З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку
- Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред