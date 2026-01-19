Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

У Харкові похмурий ранок плавно перейшов у ясний день, але до вечора небо знову опиниться у владі хмар.

Яка погода буде сьогодні в Харкові

Коротко:

У Харкові ввечері буде хмарно

У Харківській області на дорогах ожеледь

У понеділок, 19 січня, погода в Харкові ввечері буде морозною і хмарною. Без опадів.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові ввечері буде хмарно.

"У Харкові похмурий ранок плавно перейшов у ясний день, але до вечора небо знову опиниться у владі хмар. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 2, 1 м/с.

Температура повітря вдень буде -10...- 9 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -13... - 11 градусів.

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах - ожеледь. Температура повітря вдень прогріється до 6-11 градусів морозу.

Як довго в Україні будуть морози - прогноз синоптика

За даними синоптика Наталії Диденко, ці вихідні в Україні будуть холодними, але без значних опадів. Тільки в Криму можливий сніг. Через мороз на дорогах очікується ожеледиця, тому водіям слід бути обережними.

За словами Диденко, мороз збережеться протягом усього вікенду. Вночі температура коливатиметься від -10 до -16°С, на півночі країни — від -15 до -22°С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -9...-15°С, а в Закарпатті та південних регіонах очікується більш м'який холод — близько -2...-5°С.

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні протягом цього тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич

Жителям Дніпра цього тижня варто очікувати морозів і зимових умов. За даними sinoptik, холодну погоду утримуватимуть арктичні повітряні маси та вплив антициклону. Опадів майже не очікується, тому містянам радять тепло одягатися та обережно пересуватися дорогами.

