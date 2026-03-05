Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

Орбан заявив, що Угорщина буде наполягати на якнайшвидшому відновленні роботи нафтопроводу "Дружба" та не укладатиме жодних компромісів з Україною.

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Угорщини

Орбан заявив про намір зламати нібито "нафтову блокаду" з боку України

Прем'єр Угорщини хоче досягти цілі за допомогою сили

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою. Про це Орбан повідомив на відкритті економічного року Угорської торговельно-промислової палати (MKIK) у четвер у Будапешті, передає угорське видання Nepszava.

"Я не укладатиму жодних пактів, не буде жодних компромісів, ми їх (Україну, - ред.) переможемо, ми зламаємо нафтову блокаду. (...) Ми переможемо, і ми переможемо силою", - зазначив прем'єр Угорщини. відео дня

Орбан підкреслив, що Угорщина використає наявні засоби, щоб змусити Україну якнайшвидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба" і виконати свої зобов’язання, передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Він додав, що Україна не має права перешкоджати енергопостачанню жодної країни-члена Євросоюзу.

"Ми будемо домагатися цього, це битва, якої не слід боятися, - заявив Віктор Орбан.

Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме Україні жодних коштів із доходів власної національної економіки, і наголосив, що якщо не вдасться відстояти цю позицію, гроші можуть піти до України.

Прем’єр-міністр також зазначив, що війна значно вплинула на європейську економіку, при цьому він не згадав про економічну рецесію в Угорщині.

Орбан нагадав, що європейські країни відмовилися від російських енергоносіїв, через що зараз платять за енергію у 3–4 рази більше, ніж США чи Китай.

За його словами, з початку війни Європа витратила на енергоносії на 1800 мільярдів євро більше, ніж якби не відмовилася від російської енергії, а в низці країн, включно з Францією, Чехією, Австрією, Бельгією, Фінляндією, Польщею, країнами Балтії та Румунією, запроваджено жорсткі заходи. Водночас він поскаржився, що значна частина коштів, які ще виробляє європейська економіка, надсилається до України.

"Ми робимо навпаки, ми залишимося поза війною і не будемо її фінансувати", – продовжив він, додавши, що "ми не надішлемо до України жодного форинта з доходів, вироблених угорською національною економікою. Якщо ми не зможемо зайняти і захистити цю позицію, наші гроші також підуть туди", – резюмував Орбан.

Яку політику ведуть Орбан і Фіцо - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик і історик Олександр Палій зазначив, що Роберт Фіцо та Віктор Орбан представляють держави, на які припадає приблизно 3% населення Європи, тоді як їхні економіки формують лише близько 2% від загальноєвропейської. За його словами, Угорщина нині вважається найбіднішою країною в регіоні, поступаючись навіть Румунії.

Також експерт різко розкритикував обох політиків, заявивши, що Орбан і Фіцо фактично діють як мафіозні діячі, яких підтримує російська мафія, і саме так їх нерідко називають у Європі.

"Так що це абсолютно карликові речі. Якщо поруч є Франція, в якій проживає 70 мільйонів, Велика Британія, в якій теж 70 мільйонів, Німеччина, де 80 мільйонів, і це багаті країни. І поруч просто бовтається якась Угорщина", - додав Палій.

Удар РФ по "Дружбі" - що відомо

Нагадаємо, як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкодження нафтопроводу "Дружба" сталося з вини Росії, а не України, і порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану звертатися з цього питання до Москви.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув Україні ультимативні вимоги та фактично вдався до енергетичного тиску. Він заявив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ відкидає та засуджує ультиматуми і шантаж з боку урядів Угорщини та Словаччини щодо енергетичної співпраці між державами.

Про персону: Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974 року, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

