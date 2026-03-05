Рус
Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

Олена Кюпелі
5 березня 2026, 16:02
Зрадниця Седокова взялася за нову "жертву". Кого цього разу вибрала співачка.
Анна Седокова
Анна Седокова почала писати новому чоловікові / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Що написала Седокова чоловікові Сани
  • Навіщо вона йому пише

Співачка-мовчазна Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, зазіхнула на нового чоловіка першої дружини баскетболіста, який наклав на себе руки.

Як пишуть російські пропагандисти, Седокова вирішила почати відбиватися від "нападок" сім'ї Тімми і стала писати новому чоловікові першої дружини баскетболіста Сани.

Марцис Ошс прочитав повідомлення Седокової, але проігнорував його. Зате відповіла сама Сана.

Седокова - заробляє, як може
Седокова заробляє, як може / Фото Instagram/annasedokova

"Відчуваю себе особливою, раз серед усіх чоловіків у світі її цікавлять тільки мої. Мабуть, одного їй було мало — вона написала другому", — відреагувала модель. — Це все на її совісті".

Екс-солістка "ВІА Гри" вступила у відносини з Тіммою, коли він ще був одружений. Тімма залишив сім'ю, кар'єру в Латвії і перебрався до Седокової. Якийсь час пара прожила в Америці, а потім повернулася до Росії.

Що стосується справи про спадщину, то Анна Седокова судиться з родиною Яніса Тімми, який наклав на себе руки в грудні 2024 року. Батьки баскетболіста і його перша дружина заявляють, що співачка привласнила собі чуже майно.

Анна Седокова, Яніс Тімма
Яніс Тімма наклав на себе руки / instagram.com/annasedokova

За словами рідних, Анна продала квартиру Яніса і всі виручені кошти залишила собі. Хоча, як стверджують юристи, нерухомість повинна була дістатися єдиному синові Тімми — Крістіану.

Співачка лише посміхається у відповідь на претензії, стверджуючи, що це вона придбала житло для чоловіка і довгі роки забезпечувала сім'ю. Крім того, артистка повідомила, нібито близькі спортсмена намагаються заробити на горі.

Главред раніше писав про те, що російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, несподівано заговорив про свою близьку родичку - рідну сестру.

Раніше також стало відомо про те, що російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна - Аліна Кабаєва, знову стала жертвою пластики і перестала бути схожою на себе саму.

Про особу: Анна Седокова

Анна Седокова - українська поп-співачка. Здобула популярність у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила до "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу в 2004 році, Седокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною в смерті баскетболіста.

Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

