Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

Марія Николишин
5 березня 2026, 16:35
Гривня вкотре значно послабила свої позиції.
Курс долара та євро на 6 березня

Коротко:

  • Нацбанк оприлюднив курс валют на 6 березня
  • Долар досяг третього історичного максимуму поспіль
  • Курс євро також пішов вгору

На п’ятницю, 6 березня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро знову зросла та досягла нових рекордних позначок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,80 грн/дол. Порівняно з 5 березня американська валюта подорожчала на 9 копійок, що стало третім історичним максимумом поспіль.

Курс євро також виріс. Ця валюта завтра коштуватиме 50,90 грн/євро, що на 7 копійок більше, ніж у четвер (50,83 грн/євро).

Варто додати, що на міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,67/43,63 грн/дол., а гривні до євро - 50,64/50,61 грн/євро.

Курс злотого на 6 березня

Водночас польський злотий не підтримав тренд зростання, а навпаки – подешевшав. Курс цієї валют встановлено на рівні 11,91 грн/злотий, що на 2 копійки менше, ніж переднього дня.

Курс долара в Україні у березні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

За його словами, у разі закріплення курсу у березні вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень.

"В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що попри енергетичні виклики та їхній негативний вплив на економіку, ситуація на валютному ринку залишається керованою.

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ заявляв, що уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

