Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

Проїзд у частині приміських автобусів Житомира зросте з 7 березня: на маршрутах №108, №115, №126 та №128 вже з’явилися оголошення про нові тарифи. Пасажири, які користуються транспортом у межах міста, платитимуть 20 гривень замість нинішніх 15.

Водії пояснюють, що підвищення стало неминучим через подорожчання пального, запчастин та витрат на обслуговування транспорту. За словами водія маршруту №128 Ігоря, ціна зростає вперше за тривалий час, інакше перевізники працювали б у збиток. Про це пише Житомир.info.

Водій автобуса №108 Денис підтверджує, що нові тарифи коливатимуться у межах 15–25 гривень залежно від напрямку. На маршруті №115 вартість поїздки до Озерного поки залишиться 28 гривень, однак проїзд у межах міста також подорожчає до 20 гривень.

"Оголошення розмістили – тепер вартість по місту становитиме 20 гривень. Важко з такими цінами на паливо. Це не водій вирішує, але перевізники не можуть працювати збитково", – додає водій автобуса №126 Василь.

У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОДА підтверджують, що близько десяти перевізників уже подали листи про намір підвищити вартість проїзду. За словами начальника відділу транспорту та зв’язку Валерія Ясинецького, йдеться приблизно про сотню маршрутів.

Він нагадує, що після скасування державного регулювання тарифів у 2015 році їх встановлюють самі перевізники, а нинішні зміни пов’язані зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів. За попереднім аналізом, подорожчання на окремих напрямках становитиме від 2 до 5 гривень.

