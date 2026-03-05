'Зустріч є безглуздою': Фіцо назвав умову переговорів з Зеленським

Словацький політик продовжує наполягати на відновленні транзиту російської нафти.

Фіцо не бачить сенсу зараз зустрічатися з Зеленським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказав Фіцо:

Перед зустріччю з Зеленським Словаччина узгодить позицію з ЄК і Угорщиною

Місце зустрічі Фіцо і Зеленського досі не визначене

Словаччина хоче, щоб Україна відновила транзит російської нафти

Після ультиматуму та шантажу з боку Словаччини щодо постачання електроенергії Україні президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо до України, щоб обговорити всі важливі питання.

Однак словацький політик, схоже, не поспішає в Україну. У соцмережі X від опублікував відео, у якому заявив, що перед зустріччю з Зеленським планує узгодити позицію щодо відновлення транзиту російської нафти з Єврокомісією та Угорщиною.

"Я гадаю, що потім зустріч із президентом Зеленським відбудеться. Наразі ми не узгодили місце зустрічі. Допоки Словаччина не скоординувала позицію з Європейською комісією, а також Угорщиною... ця зустріч є безглуздою", - наголосив він.

Фіцо додав, що країни ЄС "мають тиснути на Зеленського" для отримання дозволу на інспекцію на місці та відновлення транзиту нафти країни-агресорки Росії.

Роберт Фіцо / Інфографіка: Главред

Чи варто хвилюватися українцям через шантаж Словаччини - думка експерта

Главред писав, що ща словам аналітика Дар'ї Орлової, у структурі імпорту електроенергії до України найбільшу частку займали Угорщина та Словаччина.

Але після припинення постачання обсяги можна перерозподілити через інші напрямки. Проте замінити 100% імпорту з Угорщини та Словаччини навряд чи вдасться.

Шантаж Словаччини - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про те, що Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба, його країна припинить екстрені поставки електроенергії для стабілізації української енергосистеми.

У відповідь на це в МЗС України заявили, що відкидають і засуджують ультиматуми та шантаж з боку керівництва уряду Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами.

Та зрештою Фіцо звернувся з вимогою зупинити аварійні постачання електроенергії до України. Він наголосив, що відтепер, у разі звернення української сторони по допомогу для стабілізації енергомережі, Словаччина такої підтримки не надаватиме.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

