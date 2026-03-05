Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш Угорщини

Юрій Берендій
5 березня 2026, 16:51
Президент Зеленський різко відреагував на блокування допомоги Україні, заявивши, що сподівається на розблокування пакета фінансування у 90 млрд євро.
'ЗСУ можуть поговорити з Орбаном': Зеленський різко відповів на демарш Угорщини
Зеленський різко відповів на демарш Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро
  • Стосунки між країнами мають ґрунтуватись на довірі
  • Політика Орбана пов'язана з майбутніми парламентськими виборами в Угорщині

Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати остаточне затвердження кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро для України. Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає УНІАН.

"Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів, або перший транш з 90 мільярдів, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав глава держави.

відео дня

Зеленський нагадав про один із епізодів, коли Україна потребувала ракет для систем Patriot і він звертався з відповідним проханням до лідера однієї з держав. Той відповів, що на складах залишилося дуже мало таких ракет. Президент підкреслив, що не став вимагати перевірки чи особисто переконуватися у правдивості цих слів, оскільки між партнерами має бути взаємна повага та довіра.

Дивіться відео заяви Зеленського:

'ЗСУ можуть поговорити з Орбаном': Зеленський різко відповів на демарш Угорщини
/ Скріншот

Глава держави також наголосив, що Україна є незалежною країною і має власну інфраструктуру, зокрема нафтопровід, який Росія неодноразово руйнувала. Після однієї з атак були навіть поранені люди. Зеленський зазначив, що коли з’являються питання щодо перевірок, українська сторона відкрито повідомляє про всі руйнування, і висловив переконання, що представники Європейського Союзу довіряють Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання виділення Україні 90 млрд євро має бути розглянуте на наступній зустрічі лідерів країн Європейського Союзу, яка запланована на 19–20 березня.

Глава держави відреагував на позицію Угорщини, яка заявила про намір блокувати надання цих коштів доти, доки не буде відновлено роботу нафтопроводу "Дружба", через який Будапешт прагне отримувати російську нафту.

Зеленський наголосив, що для України ці кошти є вкрай важливими, оскільки альтернативи їм фактично немає, а рішення щодо їх блокування наразі залежить від однієї сторони.

"Офіційно, як я вам сказав, у мене були розмови з ЄС. І вони мені сказали - що Україна повинна сказати дату можливостей своїх, і зробити все, щоби ця дата прозвучала. Сьогодні ця дата прозвучала. Нам, як сказав, пан Корецький (Йдеться про директора ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького, - ред.), (потрібно, - ред.) десь біля півтора місяця для того, щоб у нас була така технічна можливість йдеться про терміни ремонту нафтопроводу "Дружба", - ред.). На мій погляд, я просто не впевнений, що цього достатньо цій особі", - сказав Зеленський.

Президент також припустив, що позиція Угорщини може бути пов’язана з внутрішньополітичною ситуацією та підготовкою до парламентських виборів у цій країні. Водночас він зазначив, що Україна поважає позицію Європейського Союзу, а остаточне рішення очікується під час засідання Європейської ради 19 березня, де Київ сподівається на позитивний результат.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Чим небезпечний ультиматум Угорщини і Словаччини для України - думка експерта

Як писав Главред, Угорщина та Словаччина оголосили про зупинку постачання дизельного пального на український ринок. Також існує ризик обмеження або навіть повного припинення імпорту електроенергії. Втім, наразі такі кроки не виглядають критично небезпечними для України, зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він пояснив, що частка дизельного пального, яке надходило з Угорщини та Словаччини, була порівняно невеликою, тому українські споживачі, ймовірно, не відчують значного впливу. Натомість можливі обмеження в постачанні електроенергії можуть створити складнішу ситуацію.

"Важливо наголосити: поки що йдеться лише про політичні заяви. До того часу, поки не відбулися конкретні дії, розкручування цієї теми може лише грати на руку інформаційним операціям, спрямованим на розхитування українського суспільства", - наголосив експерт.

Орбан - інфографіка
Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Угорщині заявили про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону та посилює військову присутність біля енергетичних об’єктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан також оприлюднив у соцмережі X відкритий лист до президента України Володимира Зеленського. У ньому він заявив, що протягом останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Крім того, прем’єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску. Він пригрозив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".

Інші новини:

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина Віктор Орбан новини України новини Угорщини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:09Світ
"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш Угорщини

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш Угорщини

16:51Світ
Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

16:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

Останні новини

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

Реклама
16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

Реклама
15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

14:36

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додомуФото

14:31

Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

14:29

"Зустріч є безглуздою": Фіцо назвав умову переговорів з Зеленським

14:29

У одних квасоля росте відрами, а в інших майже немає: головна помилка при посадці

14:25

Собака відчула небезпечну хворобу за диханням жінки: лікарі були вражені

14:14

"Вигляд скелета": 63-річна Демі Мур налякала стрімким схудненнямВідео

14:13

Сніданок за лічені хвилини з двох інгредієнтів - рецептВідео

14:08

Трендова - не означає зручна: головний секрет правильного вибору сумки

14:00

Чи будуть українці воювати на Близькому Сході: в ГУР дали чітку відповідь

13:56

В Україні є птах-довгожитель: де він живе і чим особливий

13:43

Груди продовжують рости: лікарі роками не розуміли, що відбувається з дівчиною

13:38

В перші дні весни в Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

12:59

Як отримати майже 100% сходів насіння: городник розкрив простий суперспосіб

12:52

В Україні встановлять нові камери фіксації швидкості: список по областях

Реклама
12:49

Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

12:31

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:29

По Нікіті Преснякову завдали нового удару з РФ - що сталося

12:08

Що краще не садити на клумбі: список проблемних однорічних квітів

12:04

Насіння зійде швидше: простий метод без дорогих стимуляторів

12:00

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

11:57

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

11:52

Ніякий не "хлопок": як українською правильно назвати різкий звук від плескання чи удару

11:46

Капсульний гардероб на весну 2026: як скласти 60 модних образів лише з 12 речейВідео

11:42

Помолодшав на 30 років: чоловік показав фото нової стрижки, яке здивувало

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти