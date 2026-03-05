'ЗСУ можуть поговорити з Орбаном': Зеленський різко відповів на демарш Угорщини

Президент Зеленський різко відреагував на блокування допомоги Україні, заявивши, що сподівається на розблокування пакета фінансування у 90 млрд євро.

Зеленський різко відповів на демарш Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро

Стосунки між країнами мають ґрунтуватись на довірі

Політика Орбана пов'язана з майбутніми парламентськими виборами в Угорщині

Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати остаточне затвердження кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро для України. Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає УНІАН.

"Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів, або перший транш з 90 мільярдів, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський нагадав про один із епізодів, коли Україна потребувала ракет для систем Patriot і він звертався з відповідним проханням до лідера однієї з держав. Той відповів, що на складах залишилося дуже мало таких ракет. Президент підкреслив, що не став вимагати перевірки чи особисто переконуватися у правдивості цих слів, оскільки між партнерами має бути взаємна повага та довіра.

Дивіться відео заяви Зеленського:

/ Скріншот

Глава держави також наголосив, що Україна є незалежною країною і має власну інфраструктуру, зокрема нафтопровід, який Росія неодноразово руйнувала. Після однієї з атак були навіть поранені люди. Зеленський зазначив, що коли з’являються питання щодо перевірок, українська сторона відкрито повідомляє про всі руйнування, і висловив переконання, що представники Європейського Союзу довіряють Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання виділення Україні 90 млрд євро має бути розглянуте на наступній зустрічі лідерів країн Європейського Союзу, яка запланована на 19–20 березня.

Глава держави відреагував на позицію Угорщини, яка заявила про намір блокувати надання цих коштів доти, доки не буде відновлено роботу нафтопроводу "Дружба", через який Будапешт прагне отримувати російську нафту.

Зеленський наголосив, що для України ці кошти є вкрай важливими, оскільки альтернативи їм фактично немає, а рішення щодо їх блокування наразі залежить від однієї сторони.

"Офіційно, як я вам сказав, у мене були розмови з ЄС. І вони мені сказали - що Україна повинна сказати дату можливостей своїх, і зробити все, щоби ця дата прозвучала. Сьогодні ця дата прозвучала. Нам, як сказав, пан Корецький (Йдеться про директора ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького, - ред.), (потрібно, - ред.) десь біля півтора місяця для того, щоб у нас була така технічна можливість йдеться про терміни ремонту нафтопроводу "Дружба", - ред.). На мій погляд, я просто не впевнений, що цього достатньо цій особі", - сказав Зеленський.

Президент також припустив, що позиція Угорщини може бути пов’язана з внутрішньополітичною ситуацією та підготовкою до парламентських виборів у цій країні. Водночас він зазначив, що Україна поважає позицію Європейського Союзу, а остаточне рішення очікується під час засідання Європейської ради 19 березня, де Київ сподівається на позитивний результат.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Чим небезпечний ультиматум Угорщини і Словаччини для України - думка експерта

Як писав Главред, Угорщина та Словаччина оголосили про зупинку постачання дизельного пального на український ринок. Також існує ризик обмеження або навіть повного припинення імпорту електроенергії. Втім, наразі такі кроки не виглядають критично небезпечними для України, зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він пояснив, що частка дизельного пального, яке надходило з Угорщини та Словаччини, була порівняно невеликою, тому українські споживачі, ймовірно, не відчують значного впливу. Натомість можливі обмеження в постачанні електроенергії можуть створити складнішу ситуацію.

"Важливо наголосити: поки що йдеться лише про політичні заяви. До того часу, поки не відбулися конкретні дії, розкручування цієї теми може лише грати на руку інформаційним операціям, спрямованим на розхитування українського суспільства", - наголосив експерт.

Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Угорщині заявили про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону та посилює військову присутність біля енергетичних об’єктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан також оприлюднив у соцмережі X відкритий лист до президента України Володимира Зеленського. У ньому він заявив, що протягом останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Крім того, прем’єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску. Він пригрозив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".

Інші новини:

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

