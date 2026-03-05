"Вигляд скелета": 63-річна Демі Мур налякала стрімким схудненням

Ви дізнаєтеся:
- Демі Мур з'явилася на червоній доріжці Actor Awards
- Як змінилася актриса
Голлівудська актриса Демі Мур викликала жваві обговорення в соцмережах, з'явившись на червоній доріжці Actor Awards. Під відео із знаменитістю в TikTok видання People Magazine шанувальники висловили занепокоєння зовнішнім виглядом актриси та її різкими змінами.
63-річна Демі Мур вийшла у світ в облягаючій чорній сукні з пишною білою спідницею з чорними вкрапленнями позаду. Актриса доповнила образ розкішними прикрасами і гладкою зачіскою. Однак шанувальники звернули увагу не на вбрання зірки і почали обговорювати її надмірну худорлявість.
На відео помітно, що Демі значно схудла — крізь шкіру актриси почали проступати кістки. Коментатори вважають, що Мур "виглядає як скелет" і закликають її не підтримувати голлівудський тренд на екстремальну худорлявість.
"Чому ніхто не їсть?"
"Це ще гірше, ніж у 90-х"
"Чому селебріті думають, що це виглядає добре?"
"Новий тренд, вигляд скелета"
"Вона буквально трясеться"
Останнім часом в мережі запідозрили багатьох зірок у вживанні препаратів для схуднення, через які їх фігура стає неприродно худою. Увагу шанувальників також привернули Емма Стоун і Аріана Гранде, які почали стрімко скидати вагу. Такі нездорові тренди в Голлівуді викликають занепокоєння фанатів, які бояться погіршення здоров'я улюблених зірок через захоплення екстремальним схудненням.
Як виглядає Демі Мур після схуднення - дивіться відео:
@people#DemiMoore’s look strikes gold at the #ActorAwards. ? #Landman#ActorAwards2026#SAG♬ Confidence (sped up version) - Ocean Alley
Про особу: Демі Мур
Демі Мур - американська актриса, модель. Найбільш успішні фільми за участю Мур - "Привид", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Якби стіни могли говорити". Колишня дружина акторів Брюса Вілліса (1987-2000) та Ештона Кутчера (2005-2013).
