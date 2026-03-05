Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

Коротко:
- На кого стала схожа Аліна Кабаєва
- Що сталося з її обличчям
Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову стала жертвою пластики і перестала бути схожою на себе саму.
Відповідними фото колишня гімнастка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото видно повністю змінене обличчя коханки терориста Путіна.
Неозброєним оком видно, як натягнуто її обличчя, очі і вилиці. Саме обличчя путіністки виглядає повністю зміненим, і якби не підписи в соціальній мережі, то впізнати колишню спортсменку було б практично неможливо.
У коментарях до посту цілком очікувана компліментарна реакція фоловерів, адже за критику влади в РФ можна поплатитися життям.
Тим часом, тепер Кабаєва стала схожою на деяких своїх земляків.
Наприклад, на зрадницю України Таїсію Повалій:
На дружину колишнього президента України Віктора Януковича Люсю:
Аліна Кабаєва про війну
Як відомо, гімнастка, яка за чутками і словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренеру Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренер.
Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
