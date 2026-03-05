Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

Неофіційна дружина терориста Путіна Кабаєва тепер не схожа на себе.

Аліна Кабаєва знову перекроїла обличчя / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

На кого стала схожа Аліна Кабаєва

Що сталося з її обличчям

Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову стала жертвою пластики і перестала бути схожою на себе саму.

Відповідними фото колишня гімнастка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото видно повністю змінене обличчя коханки терориста Путіна.

Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Неозброєним оком видно, як натягнуто її обличчя, очі і вилиці. Саме обличчя путіністки виглядає повністю зміненим, і якби не підписи в соціальній мережі, то впізнати колишню спортсменку було б практично неможливо.

Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

У коментарях до посту цілком очікувана компліментарна реакція фоловерів, адже за критику влади в РФ можна поплатитися життям.

Тим часом, тепер Кабаєва стала схожою на деяких своїх земляків.

Наприклад, на зрадницю України Таїсію Повалій:

На кого схожа Кабаєва / Колаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

На дружину колишнього президента України Віктора Януковича Люсю:

Кабаєва і Люся Янукович / Колаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal, Слово

Аліна Кабаєва про війну

Як відомо, гімнастка, яка за чутками і словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренеру Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренер.

Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

