Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

Олена Кюпелі
5 березня 2026, 14:31
Неофіційна дружина терориста Путіна Кабаєва тепер не схожа на себе.
Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа
Аліна Кабаєва знову перекроїла обличчя / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

Коротко:

  • На кого стала схожа Аліна Кабаєва
  • Що сталося з її обличчям

Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову стала жертвою пластики і перестала бути схожою на себе саму.

Відповідними фото колишня гімнастка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото видно повністю змінене обличчя коханки терориста Путіна.

відео дня
Кабаєва засвітила своє нове обличчя
Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Неозброєним оком видно, як натягнуто її обличчя, очі і вилиці. Саме обличчя путіністки виглядає повністю зміненим, і якби не підписи в соціальній мережі, то впізнати колишню спортсменку було б практично неможливо.

Кабаєва засвітила своє нове обличчя
Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal
Кабаєва засвітила своє нове обличчя
Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal
Кабаєва засвітила своє нове обличчя
Кабаєва засвітила своє нове обличчя / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

У коментарях до посту цілком очікувана компліментарна реакція фоловерів, адже за критику влади в РФ можна поплатитися життям.

Тим часом, тепер Кабаєва стала схожою на деяких своїх земляків.

Наприклад, на зрадницю України Таїсію Повалій:

На кого схожа Кабаєва
На кого схожа Кабаєва / Колаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

На дружину колишнього президента України Віктора Януковича Люсю:

Кабаєва і Люся Янукович
Кабаєва і Люся Янукович / Колаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal, Слово

Аліна Кабаєва про війну

Як відомо, гімнастка, яка за чутками і словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренеру Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренер.

Главред раніше писав про те, що російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, несподівано заговорив про свою близьку родичку – рідну сестру.

Раніше також дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, ще поділилася новими фото.

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

