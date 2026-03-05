"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

Телеканал "Суспільне Культура" володіє ексклюзивними правами на показ церемонії "Оскар" в Україні до 2028 року.

Коментатором церемонії буде Олексій Гнатковський / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.media

Коротко:

Кінопремія відбудеться 15 березня в Лос-Анджелесі

Коментатором церемонії буде актор театру і кіно Олексій Гнатковський

Актор театру і кіно Олексій Гнатковський стане ведучим передшоу і коментатором трансляції церемонії "Оскар-2026" на телеканалі "Суспільне Культура". Кінопремія відбудеться 15 березня в Лос-Анджелесі.

Попередня програма розпочнеться о 23:00. О 00:30 глядачі зможуть побачити трансляцію з червоної доріжки, а сама церемонія стартує о 01:00. Синхронний переклад українською забезпечать Юрій Мазур і Людмила Дяченко. Переклад жестовою мовою виконуватимуть Анфіса Худашова і Лада Соколюк.

Телеканал "Суспільне Культура" володіє ексклюзивними правами на показ церемонії "Оскар" в Україні до 2028 року. Це означає, що саме тут українські глядачі зможуть побачити і ювілейну, соту церемонію нагородження.

Ведучим нинішньої церемонії знову стане відомий американський комік і телеведучий Конан О'Брайен. Серед гостей заходу очікуються такі зірки, як Едрієн Броуді, Зої Салдана, Хав'єр Бардем і Кріс Еванс.

Однією з особливостей церемонії стане скорочена кількість музичних виступів. Наживо прозвучать тільки дві з п'яти номінованих композицій - "Golden" з анімаційного фільму про K-pop-мисливицю на демонів і "I Lied to You" з фільму "Грішники".

Саме ця картина, знята режисером Райаном Куглером, стала лідером за кількістю номінацій - фільм отримав відразу 16.

Український режисер Мстислав Чернов цього року не увійшов до списку номінантів. Однак у категорії документального кіно представлений фільм Mr. Body Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"). Стрічка розповідає про роботу Павла Таланкина - шкільного співробітника з Челябінська, який документував адміністративну політику Кремля під час війни проти України.

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не пролунало.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз з багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром за кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 році. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

