Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

Руслан Іваненко
18 січня 2026, 19:15
Похмурий початок тижня з високою вологістю підсилить відчуття холоду та мінусові температури.
Дніпро
Погода у Дніпрі цього тижня утримає холод та вітер / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

  • Морози та зимові умови утримуватимуться протягом тижня
  • Температура вдень опускатиметься до -11°C, вночі до -21°C
  • Опадів майже не передбачається, вітер посилює відчуття холоду

Жителям Дніпра на цьому тижні варто очікувати морозів та зимових умов. За даними sinoptik, холодну погоду утримуватимуть арктичні повітряні маси та вплив антициклону. Опадів майже не передбачається, тому містянам радять тепло одягатися та обережно пересуватися по дорогах.

Понеділок, 19 січня — Початок похолодання

Тиждень розпочнеться похмуро. Денна температура сягне -8°C, вночі опуститься до -12°C. Опадів не передбачається, але висока вологість посилюватиме відчуття холоду.

Погода в Дніпрі 19 січня
Погода в Дніпрі 19 січня / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 20 січня — Найхмарніший день

Над містом буде суцільна хмарна завіса. Вранці можливий невеликий сніг, який припиниться до обіду. Денна температура складе -6°C, нічна — -9°C. Мороз підсилюватиме вітер до 4,3 м/с: відчутна температура — -15…-19°C.

Погода в Дніпрі 20 січня
Погода в Дніпрі 20 січня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 21 січня — Стабільний мороз

Середина тижня пройде без змін. Вдень очікується -5°C, вночі — -9°C. Похмурість не спаде, а атмосферний тиск залишиться високим — 766 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 21 січня
Погода в Дніпрі 21 січня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 22 січня — Збереження хмарності

Опадів не передбачається. Денна температура — близько -7°C, нічна — до -9°C. Вітер буде помірним, але холод залишатиметься відчутним.

Погода в Дніпрі 22 січня
Погода в Дніпрі 22 січня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 23 січня — Передвісник арктичного фронту

День буде відносно "м’яким": вдень -5°C, вночі — -9°C. Ввечері очікується надходження холодних арктичних мас, що підготує місто до різкого похолодання у вихідні.

Погода в Дніпрі 23 січня
Погода в Дніпрі 23 січня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 24 січня — Різке зниження температури

Вихідні почнуться із сильного похолодання: вдень — до -11°C, вночі — до -16°C. Мешканцям радять скоротити перебування на вулиці та подбати про теплий одяг.

Погода в Дніпрі 24 січня
Погода в Дніпрі 24 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 25 січня — Морозний удар

Неділя стане найхолоднішим днем тижня. Вночі температура опуститься до -21°C, вдень не підніметься вище -13°C. Хмарне небо посилюватиме відчуття холоду, тож дніпрянам варто бути особливо обережними.

Погода в Дніпрі 25 січня
Погода в Дніпрі 25 січня / Фото: скріншот sinoptik

Як довго в Україні будуть морози - прогноз синоптика

За даними синоптика Наталії Діденко, ці вихідні в Україні будуть холодними, але без значних опадів. Лише в Криму можливий сніг. Через мороз на дорогах очікується ожеледиця, тож водіям слід бути обережними.

За словами Діденко, мороз збережеться протягом усього вікенду. Вночі температура коливатиметься від -10 до -16°С, на півночі країни — від -15 до -22°С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -9…-15°С, а на Закарпатті та південних регіонах очікується м’якший холод — близько -2…-5°С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області у неділю, 18 січня, буде малохмарною, але без опадів. Відомо, що протягом для буде вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Крім того, шапередодні стало відомо, що впродовж 17-19 січня Рівненщина залишиться під впливом потужного Азійського антициклону. Синоптики прогнозують морозну погоду без опадів, зранку можуть утворюватися тумани та паморозь.

Нагадаємо, що На вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

