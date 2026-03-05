Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

Марія Николишин
5 березня 2026, 14:57
Рютте наголосив, що Україна повинна залишатися сильною у боротьбі.
Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну
Чи можливе скорочення підтримки України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

  • НАТО не скорочуватиме підтримку України
  • Це залишається важливим пріоритетом для союзників по Альянсу
  • Безпекові виклики зараз не розглядаються як взаємовиключні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники не скорочуватимуть підтримку України через ситуацію навколо Ірану. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За його словами, союзники не розглядають безпекові виклики як взаємовиключні.

відео дня

Він також додав, що країни НАТО мають змогу паралельно реагувати на кризу на Близькому Сході та продовжувати підтримку Києва.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною у боротьбі", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО зауважив, що підтримка України залишається важливим пріоритетом для союзників по Альянсу.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як ситуація в Ірані вплине на Росію

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, що в разі поразки нинішнього режиму в Ірані Москва може остаточно втратити важливого партнера на Близькому Сході, що створить для Росії додаткові ризики на міжнародній арені.

"Коли американці переможуть цей режим, Росія остаточно втратить свого іранського партнера. Для Москви перспективи і з цього боку є вкрай небезпечними", - наголосив він.

Операція США та Ізраїлю - що відомо

Як повідомляв Главред, НАТО не залучене до спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, однак серед країн-членів Альянсу переважає підтримка дій, спрямованих на стримування ядерних і ракетних можливостей цієї держави.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін намагається представити себе миротворцем і можливим посередником між Іраном та державами Перської затоки на тлі військової операції США й Ізраїлю проти Тегерана.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передали Україні значну кількість боєприпасів безкоштовно, тоді як ці запаси могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО військова допомога військова підтримка Марк Рютте війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

16:38Україна
Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:35Економіка
Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

16:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Останні новини

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

Реклама
15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

14:36

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додомуФото

14:31

Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

14:29

"Зустріч є безглуздою": Фіцо назвав умову переговорів з Зеленським

14:29

У одних квасоля росте відрами, а в інших майже немає: головна помилка при посадці

14:25

Собака відчула небезпечну хворобу за диханням жінки: лікарі були вражені

14:14

"Вигляд скелета": 63-річна Демі Мур налякала стрімким схудненнямВідео

Реклама
14:13

Сніданок за лічені хвилини з двох інгредієнтів - рецептВідео

14:08

Трендова - не означає зручна: головний секрет правильного вибору сумки

14:00

Чи будуть українці воювати на Близькому Сході: в ГУР дали чітку відповідь

13:56

В Україні є птах-довгожитель: де він живе і чим особливий

13:43

Груди продовжують рости: лікарі роками не розуміли, що відбувається з дівчиною

13:38

В перші дні весни в Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

12:59

Як отримати майже 100% сходів насіння: городник розкрив простий суперспосіб

12:52

В Україні встановлять нові камери фіксації швидкості: список по областях

12:49

Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

12:31

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:29

По Нікіті Преснякову завдали нового удару з РФ - що сталося

12:08

Що краще не садити на клумбі: список проблемних однорічних квітів

12:04

Насіння зійде швидше: простий метод без дорогих стимуляторів

12:00

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

11:57

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

11:52

Ніякий не "хлопок": як українською правильно назвати різкий звук від плескання чи удару

11:46

Капсульний гардероб на весну 2026: як скласти 60 модних образів лише з 12 речейВідео

11:42

Помолодшав на 30 років: чоловік показав фото нової стрижки, яке здивувало

11:37

"Недитяча війна" на 2+2: як українські діти, травмовані російською агресією, вчаться заново жити

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

Реклама
11:29

Яблуні завалять урожаєм: що посадити біля дерева

11:03

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:02

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

10:54

"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

10:51

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризикиВідео

10:44

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

10:42

США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

10:37

Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

10:32

"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти