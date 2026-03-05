Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

Рютте наголосив, що Україна повинна залишатися сильною у боротьбі.

Чи можливе скорочення підтримки України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

НАТО не скорочуватиме підтримку України

Це залишається важливим пріоритетом для союзників по Альянсу

Безпекові виклики зараз не розглядаються як взаємовиключні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники не скорочуватимуть підтримку України через ситуацію навколо Ірану. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За його словами, союзники не розглядають безпекові виклики як взаємовиключні.

Він також додав, що країни НАТО мають змогу паралельно реагувати на кризу на Близькому Сході та продовжувати підтримку Києва.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною у боротьбі", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО зауважив, що підтримка України залишається важливим пріоритетом для союзників по Альянсу.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як ситуація в Ірані вплине на Росію

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, що в разі поразки нинішнього режиму в Ірані Москва може остаточно втратити важливого партнера на Близькому Сході, що створить для Росії додаткові ризики на міжнародній арені.

"Коли американці переможуть цей режим, Росія остаточно втратить свого іранського партнера. Для Москви перспективи і з цього боку є вкрай небезпечними", - наголосив він.

Операція США та Ізраїлю - що відомо

Як повідомляв Главред, НАТО не залучене до спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, однак серед країн-членів Альянсу переважає підтримка дій, спрямованих на стримування ядерних і ракетних можливостей цієї держави.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін намагається представити себе миротворцем і можливим посередником між Іраном та державами Перської затоки на тлі військової операції США й Ізраїлю проти Тегерана.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передали Україні значну кількість боєприпасів безкоштовно, тоді як ці запаси могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

