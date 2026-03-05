Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

Ви дізнаєтеся:
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 6 березня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця. Також можливий слабкий туман.
Вітер завтра буде північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься -2 до +3 градусів, вдень очікується +7…+12 градусів. Водночас температура по місту вночі складатиме 0…-2 градуси, а вдень підніметься до +8…+10 градусів.
Потепління в Україні
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше заявляла, що з 5 березня в Україні буде поле підвищеного атмосферного тиску у більшості регіонів, тому опадів не прогнозується.
За її словами, справжня весняна погода буде у західних областях, де температура повітря підніметься до +15 градусів.
Як повідомляв Главред, синоптики попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою.
Відомо, що у п'ятницю погода на Полтавщині помітно погіршиться. В області очікується хмарність, місцями навіть невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.
Крім того, 6 березня Житомирську область знову накриє холодна повітряна маса. Стане вітряніше й прохолодніше, а денні температури опустяться до +3...+8 градусів.
