Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

Завтра температура на Тернопільщині підніметься до +12 градусів.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 6 березня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця. Також можливий слабкий туман.

Вітер завтра буде північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься -2 до +3 градусів, вдень очікується +7…+12 градусів. Водночас температура по місту вночі складатиме 0…-2 градуси, а вдень підніметься до +8…+10 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше заявляла, що з 5 березня в Україні буде поле підвищеного атмосферного тиску у більшості регіонів, тому опадів не прогнозується.

За її словами, справжня весняна погода буде у західних областях, де температура повітря підніметься до +15 градусів.

Як повідомляв Главред, синоптики попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою.

Відомо, що у п'ятницю погода на Полтавщині помітно погіршиться. В області очікується хмарність, місцями навіть невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Крім того, 6 березня Житомирську область знову накриє холодна повітряна маса. Стане вітряніше й прохолодніше, а денні температури опустяться до +3...+8 градусів.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

