Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

Коротко:
- У Харкові вдень і ввечері опадів не передбачається
- На дорогах міста можлива ожеледь
У п'ятницю, 16 січня, погода в Харкові буде хмарною. Вранці пройшов дрібний сніг.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня погода буде хмарною.
"У Харкові протягом усього дня протримається хмарна погода. Вранці пішов дрібний сніг, але він незабаром закінчився і більше в цей день не очікується", - йдеться в повідомленні.
Вітер північно-східний, 4, 4 м/с.
Температура повітря вдень буде -11...- 10 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -14... - 13 градусів.
Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, у п'ятницю, 16 січня, в Харківській області день пройде без істотних опадів. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень буде триматися хмарна погода.
У Харкові 16 січня прогнозують без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледь.
Коли очікується пік морозів в Україні - прогноз
Синоптики MkWeather раніше повідомляли, що зима в Україні буде досить непередбачуваною.
Вони попереджали, що в січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.
"Саме січень і лютий можуть принести рясні снігопади і стійкий сніговий покрив. Особливо холодно в другій половині зими може бути в східних і центральних областях України", - додали синоптики.
Нагадаємо, синоптик Наталія Диденко говорила, що 15 і 16 січня морози в Україні послабшають. Однак через кілька днів вони знову посиляться.
Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть і надалі.
