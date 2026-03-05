Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

Попри радість від повернення додому, захисники не забувають про інших українців, які перебувають у неволі.

Захисники, яких вдалося повернути з полону, поговорили з рідними зі сльозами на очах

Звільнені з полону військові в першу чергу попросили повернути інших українців з неволі

5 березня Україна повернула з полону країни-агресорки Росії 200 військовослужбовців. Деякі з них вже встигли зателефонувати своїм найріднішим та поділитися першими враженнями після обміну.

Щемливі відео з українськими захисниками опублікував у Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мамуль, мам, я в Україні", - перші слова одного з українських військових, який повернувся з російської неволі. Він одразу спитав, чи впорядку всі його родичі і не зміг стримати сліз, почувши голос найріднішої людини.

"Мамо, все добре, я цілий. Живий, здоровий, слабенький трошки, але мене відгодують, вилікують. Все добре буде, все класно. Головне, що я в Україні, я вдома", - сказав він.

Інший український військовий, якого вдалося повернути з полону, подякував усім, хто доклав зусиль до його повернення додому і попросив допомогти іншим захисникам, які перебувають досі у неволі, повернутися на батьківщину.

"Їх також чекають їхні батьки, жінки і діти. Всі їхні рідні. Нема просто слів більше", - додав захисник.

Хто повернувся додому 5 березня

Главред писав, що серед тих, хто повертається додому після довгого часу у російській неволі – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці

Серед звільнених із полону найстаршому військовому 59 років, а наймолодшому - 27. 18 повернутих захисників відзначили або ще відзначатимуть свій день народження у березні.

Обміни полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час попереднього обміну з російського полону повернувся військовий Назар Далецький, якого кілька років вважали загиблим.

Також 5 лютого з російського полону повернувся кримський татарин Руслан Куртмаллаєв, який пробув у неволі майже чотири роки. Більшу частину полону Руслан провів у одиночній камері, не маючи змоги контактувати з побратимами.

Серед захисників, які тоді повернулися на батьківщину був і син Івана Романа. Він дізнався про те, що його син в Україні після більше трьох років російської неволі через повідомлення.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

