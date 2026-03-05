Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

Попри радість від повернення додому, захисники не забувають про інших українців, які перебувають у неволі.
Головне:
Захисники, яких вдалося повернути з полону, поговорили з рідними зі сльозами на очах
Звільнені з полону військові в першу чергу попросили повернути інших українців з неволі
5 березня Україна повернула з полону країни-агресорки Росії 200 військовослужбовців. Деякі з них вже встигли зателефонувати своїм найріднішим та поділитися першими враженнями після обміну.
Щемливі відео з українськими захисниками опублікував у Telegram Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
відео дня
"Мамуль, мам, я в Україні", - перші слова одного з українських військових, який повернувся з російської неволі. Він одразу спитав, чи впорядку всі його родичі і не зміг стримати сліз, почувши голос найріднішої людини.
"Мамо, все добре, я цілий. Живий, здоровий, слабенький трошки, але мене відгодують, вилікують. Все добре буде, все класно. Головне, що я в Україні, я вдома", - сказав він.
Обмін полоненими 5 березня Фото: Володимир Зеленський/ Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Інший український військовий, якого вдалося повернути з полону, подякував усім, хто доклав зусиль до його повернення додому і попросив допомогти іншим захисникам, які перебувають досі у неволі, повернутися на батьківщину.
"Їх також чекають їхні батьки, жінки і діти. Всі їхні рідні. Нема просто слів більше", - додав захисник.
Дивіться відео з першими словами захисників після полону:
Хто повернувся додому 5 березня
Главред писав, що серед тих, хто повертається додому після довгого часу у російській неволі – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці
Серед звільнених із полону найстаршому військовому 59 років, а наймолодшому - 27. 18 повернутих захисників відзначили або ще відзначатимуть свій день народження у березні.