Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

Ювілейний, 70-й конкурс Євробачення, який відбудеться в травні у Відні, Австрія, ймовірно, стане однією з найяскравіших музичних подій року - ще до його офіційного старту абсолютно очевидно, що боротьба за кришталевий мікрофон буде вкрай напруженою.
Уже третій тиждень Фінляндія утримує лідерську позицію - в рейтингах букмекерів вона є потенційним переможцем. На п'яти їй наступають Данія, Австралія, Греція і Франція. Ізраїль, який протягом місяця був лідером до Фінляндії, вибув з п'ятірки кращих.
Зниження в рейтингу, порівняно з попереднім тижнем, також отримала Україна: за сім днів вона опустилася на цілих три позиції - з дев'ятого на 12-те місце. На даний момент головні конкуренти України - Болгарія (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2017 році), Вірменія (0 перемог, найкращий результат - 4-е місце в 2008 і 2014 роках), Мальта (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2002 і 2005 роках), Кіпр (0 перемог, найкращий результат - 2-е місце в 2018 році), Велика Британія (найкращий результат - перемоги в 1967, 1969, 1976, 1981 і 1997 роках) та Італія (найкращий результат - перемоги в 1964, 1990 і 2021 роках).
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
