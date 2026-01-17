Чи відступлять морози з Полтави та області: синоптики дали прогноз

Погода в області у найближчі дні змінюватиметься кожного дня.

Прогноз погоди в Полтаві 18-20 січня / фото: pixabay.com

Ви дізнаєтесь:

Як зміниться температура повітря у Полтаві завтра

Яку погоду прогнозують синопники в області на початок наступного тижня

Погода на Полтавщині завтра, 18 січня, буде морозною, без опадів. Синопники Полтавського гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, а на дорогах області місцями ожеледицю.

Вітер у неділю буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі опуститься до 12-17 градусів морозу, а вдень становитиме 7-12 градусів морозу. У місті Полтава очікується ще нижча температура - вночі 15-17 градусів морозу, вдень 9-11 градусів морозу.

Погода в Полтаві 18 січня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода на Полтавщині з початку нового тижня

Синоптики прогнозують 19 та 20 січня мінливу хмарність, без опадів, але на дорогах все ще буде небезпечно через ожеледицю. Вітер північний, з переходом на північно-західний, 3-8 м/с.

Погода в Полтаві 19 січня / фото: скріншот з meteoprog

Температура повітря 19 січня на Полтавщині становитиме вночі 12-17 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу.

Водночас 20 січня прогнозують вищі температури - вночі 10-15 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу.

Погода в Полтаві 20 січня / фото: скріншот з meteoprog

Як довго в Україні будуть морози - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, ці вихідні в Україні будуть холодними, проте без істотних опадів. Лише в Криму можливий сніг. На дорогах всюди ожеледиця.

За її словами, мороз все ще протримається на вихідні. Вночі очікується -10...-16°С, на півночі -15...-22°С, протягом дня -9...-15°С, на Закарпатті та на крайньому півдні -2...-5°С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області у неділю, 18 січня, буде малохмарною, але без опадів. Відомо, що протягом для буде вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині, за прогнозами синоптиків, 17 та 18 січня опадів не очікується, проте водіїв попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах.

Напередодні стало відомо, що впродовж 17-19 січня Рівненщина залишиться під впливом потужного Азійського антициклону. Синоптики прогнозують морозну погоду без опадів, зранку можуть утворюватися тумани та паморозь.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

