"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

Христина Трохимчук
5 березня 2026, 17:19
Репер розповів, в яких стосунках зараз з дружиною.
Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, прокоментував чутки про розлучення зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських, які активно циркулюють в мережі. Про це він розповів в інтерв'ю Вадиму Бухкалову.

Як зізнався Потап, їхні стосунки з Настею не безхмарні. Як і у звичайних людей, у зірок теж бувають конфлікти.

"У нас звичайне життя, буває і тарілки літають", — розповів репер, натякаючи на запальний характер артистів.

Настя Каменських
Настя Каменських - сім'я / фото: instagram.com, Настя Каменських

Незважаючи на це, Потап і Настя поки не збираються розлучатися і задоволені своїм шлюбом. Ведучий зауважив, що пара прилетіла на відпочинок до Таїланду разом і виглядала цілком щасливою.

"Ми нічого з Настею не робимо з цього приводу. Ми намагалися щось спростовувати, говорити: "Ні, ми чоловік і дружина", а всі кажуть: "Ні, ви нічого не знаєте, ви розлучаєтеся". Наприклад, в Україні взагалі всі впевнені в тому, що ми не разом. Якщо ми зараз почнемо з Настею в обіймах фотографуватися з Таїланду і говорити, що ми разом, знаєш, що напишуть перше? "Це ви спеціально зараз розігруєте нас", — зізнався артист.

Потап і Настя Каменських рідко бачаться
Потап — особисте життя / фото: instagram.com, Потап

Потап і Настя Каменських - особисте життя

Стосунки Потапа і Насті почалися як прихований службовий роман, який вони офіційно підтвердили лише в травні 2019 року розкішним весіллям під Києвом. Незважаючи на тривалий період гармонії, з 2023 року пара зіткнулася з хвилею чуток про розлучення через рідкісні спільні появи і життя в різних країнах. Зараз артисти офіційно залишаються в шлюбі і спростовують розрив.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

