"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, прокоментував чутки про розлучення зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських, які активно циркулюють в мережі. Про це він розповів в інтерв'ю Вадиму Бухкалову.
Як зізнався Потап, їхні стосунки з Настею не безхмарні. Як і у звичайних людей, у зірок теж бувають конфлікти.
"У нас звичайне життя, буває і тарілки літають", — розповів репер, натякаючи на запальний характер артистів.
Незважаючи на це, Потап і Настя поки не збираються розлучатися і задоволені своїм шлюбом. Ведучий зауважив, що пара прилетіла на відпочинок до Таїланду разом і виглядала цілком щасливою.
"Ми нічого з Настею не робимо з цього приводу. Ми намагалися щось спростовувати, говорити: "Ні, ми чоловік і дружина", а всі кажуть: "Ні, ви нічого не знаєте, ви розлучаєтеся". Наприклад, в Україні взагалі всі впевнені в тому, що ми не разом. Якщо ми зараз почнемо з Настею в обіймах фотографуватися з Таїланду і говорити, що ми разом, знаєш, що напишуть перше? "Це ви спеціально зараз розігруєте нас", — зізнався артист.
Потап і Настя Каменських - особисте життя
Стосунки Потапа і Насті почалися як прихований службовий роман, який вони офіційно підтвердили лише в травні 2019 року розкішним весіллям під Києвом. Незважаючи на тривалий період гармонії, з 2023 року пара зіткнулася з хвилею чуток про розлучення через рідкісні спільні появи і життя в різних країнах. Зараз артисти офіційно залишаються в шлюбі і спростовують розрив.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
