Жінка страждала від важкого хронічного захворювання і померла 1 березня.

Померла Марія Еедельвейс / Колаж Главред, фото РосСМІ

Коротко:

Від чого померла дружина Аморалова

Про що повідомляють російські ЗМІ

У терористичній Росії стало відомо про те, що померла дружина соліста популярної російської групи "Отпетые мошенники" Сергія Аморалова.

Як повідомляють російські пропагандисти, Марія Едельвейс померла 1 березня. Жінка страждала від ниркової недостатності.

Повідомляється, що в кінці лютого Марії стало зле — Сергій Аморалов сам привіз дружину до лікарні, але лікарі не змогли її врятувати. 1 березня серце моделі перестало битися.

Сергій Аморалов з дружиною / Фото Стархіт

Як відомо, пара прожила разом майже 22 роки. Вони познайомилися в 2004-му, а в 2008-му зіграли весілля. Дітей у пари немає.

Про особу: Сергій Аморалов Сергій Аморалов - російський співак і автор пісень, відомий як один з учасників групи "Отпетые мошенники".

