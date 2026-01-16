Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

Ви дізнаєтеся:
- Скільки ще протримаються морози в Україні
- Якою буде погода у Києві 17-18 січня
Вихідні в Україні будуть холодними, проте без істотних опадів. Лише в Криму можливий сніг. На дорогах всюди ожеледиця. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, мороз все ще протримається на вихідні. Вночі очікується -10...-16°С, на півночі -15...-22°С, протягом дня -9...-15°С, на Закарпатті та на крайньому півдні -2...-5°С.
Крім цього, у південних регіонах завтра пориви північно-східного вітру місцями сягатимуть штормового рівня.
Погода у Києві 17-18 січня
У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі очікується -15...-18°С градусів, вдень -10...-12 °С. Без істотних опадів.
Діденко прогнозує, що морози в Україні триватимуть надалі. За попередніми прогнозами, до кінця січня.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман.
Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Тим часом на вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
