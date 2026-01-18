Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

Юрій Берендій
18 січня 2026, 19:22
96
Наступного тижня в Україні встановиться стійка морозна погода під впливом потужного антициклону, з сильними нічними холодами, вказав метеоролог.
Прогноз погоди в Україні - в яких областях України буде найхолодніше
Прогноз погоди в Україні - в яких областях України буде найхолодніше / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Прогноз погоди 19-25 січня
  • В яких областях будуть морози
  • Коли варто очікувати потепління

Погода в Україні протягом наступного тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич

За його словами, в період з 19 по 25 січня, країна перебуватиме під впливом потужного та малорухомого антициклону, який зумовить холодні погодні умови. Найвідчутніші морози очікуються в північних і західних регіонах, де вночі температура подекуди опускатиметься нижче –20 °C. Через домінування високого атмосферного тиску істотних опадів не прогнозують, однак слабко виражені атмосферні фронти можуть спричинити невеликий сніг на Лівобережжі, а наприкінці тижня — також у західних і південних областях.

відео дня

"На дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця, а в умовах слабкого вітру та малохмарного неба, місцями виникатиме туман та формуватиметься паморозь на дротах та гілках дерев", - вказав він.

Погода в Україні на тиждень
Погода в Україні на тиждень / Фото: Meteoprog

Погода в Україні 19 січня

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що в понеділок, 19 січня, вся територія України перебуватиме під впливом антициклону, якицй принесе холодну погоду. Опадів не прогнозують, за винятком Криму, де можливий слабкий сніг. У більшості областей на дорогах збережеться ожеледиця, а в нічні та ранкові години в західних і північних регіонах ймовірні тумани та паморозь.

"Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південно-східній частині північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -15…-22 °С, вдень -4…-10 °С. У південній половині вночі -9...-14 °С, вдень -1...-6 °С", - вказав він.

Прогноз погоди на 19 січня
Прогноз погоди на 19 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 січня

За словами синоптика, у вівторок, 20 січня, морозний антициклон і надалі визначатиме погодні умови на більшій частині країни. Опади малоймовірні, лише на крайньому сході подекуди може пройти незначний сніг. Ожеледиця на автошляхах утримається, а вночі та вранці в західних, північних і центральних областях можливі туман і паморозь.

"Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі очікується -17...-22 °С, на решті території України -10...-15 °С; вдень -4...-9 °С, на півдні та в Карпатському регіоні -4...+1 °С", - йдеться у прогнозі.

Прогноз погоди в Україні 20 січня
Прогноз погоди в Україні 20 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 січня

У середу, 21 січня, невеликий сніг прогнозується в північно-східних регіонах, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. На Правобережжі місцями спостерігатиметься туман із памороззю. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 3–8 м/с. У нічні години температура в північних і західних областях знизиться до –16…–22 °C, в інших регіонах — до –10…–15 °C. Вдень очікується –4…–9 °C, а на півдні та в Карпатах — від –4 до +1 °C.

Прогноз погоди в Україні 21 січня
Прогноз погоди в Україні 21 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 січня

У четвер, 22 січня, на Лівобережжі прогнозується незначний сніг, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. У нічні та ранкові години на заході країни можливі тумани й утворення паморозі, а на автошляхах збережеться ожеледиця. Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

У нічний час у північних і західних областях температура опуститься до –16…–22 °С, в інших регіонах становитиме –9…–14 °С. Вдень повітря прогріватиметься до –4…–10 °С, а на півдні та в Карпатах температура наближатиметься до 0 °С.

Прогноз погоди на 22 січня
Прогноз погоди на 22 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 січня

У п’ятницю, 23 січня, в північних і північно-східних областях місцями можливий слабкий сніг, в інших регіонах — без істотних опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме –12…–17 °C, на заході — до –17…–22 °C, удень — –4…–11 °C.

Прогноз погоди на 23 січня
Прогноз погоди на 23 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 січня

У суботу, 24 січня, по всій Україні триватиме період морозної погоди без значних опадів. Ожеледиця на шляхах залишиться. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Уночі температура опускатиметься до –13…–18 °C, у північних і західних областях місцями — до –19…–23 °C, удень — –5…–11 °C, а на крайньому півдні подекуди до +1 °C.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні
Прогноз погоди в Києві на 2 тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні 25 січня

У неділю, 25 січня, у західних і південних регіонах очікуються опади у вигляді снігу, вдень місцями помірні, а на півдні Одеської області та в Закарпатті можливий дощ. На решті території країни істотних опадів не прогнозують, на дорогах збережеться ожеледиця.

"Вітер східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 °С, у північних та східних областях -17...-22 °С; вдень -4...-11 °С, у південних областях та на крайньому заході -3...+2 °С", - резюмував він.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погода на вихідні в Україні буде прохолодною, без значних опадів. Лише на території Криму можливий сніг, на дорогах по всій країні збережеться ожеледиця. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, упродовж вихідних погода буде переважно сонячною, але з відчутними морозами по всій території України. Місцями слабкий сніг імовірний лише на крайньому півдні. Про це заявив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також повідомляється, що з 17 по 19 січня Рівненська область перебуватиме під впливом потужного Азійського антициклону. Очікується морозна погода без опадів, із можливими ранковими туманами та памороззю. У Рівному та на автошляхах області прогнозують ожеледицю, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Інші новини:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на тиждень Погода Київ погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:22Синоптик
Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:53Війна
Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

17:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

17:53

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:47

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

17:27

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Реклама
16:56

Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

16:51

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:26

Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Реклама
15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подрробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

Реклама
09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти