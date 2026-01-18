Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

Наступного тижня в Україні встановиться стійка морозна погода під впливом потужного антициклону, з сильними нічними холодами, вказав метеоролог.

Прогноз погоди в Україні - в яких областях України буде найхолодніше / Фото: УНІАН

Погода в Україні протягом наступного тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич

За його словами, в період з 19 по 25 січня, країна перебуватиме під впливом потужного та малорухомого антициклону, який зумовить холодні погодні умови. Найвідчутніші морози очікуються в північних і західних регіонах, де вночі температура подекуди опускатиметься нижче –20 °C. Через домінування високого атмосферного тиску істотних опадів не прогнозують, однак слабко виражені атмосферні фронти можуть спричинити невеликий сніг на Лівобережжі, а наприкінці тижня — також у західних і південних областях.

"На дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця, а в умовах слабкого вітру та малохмарного неба, місцями виникатиме туман та формуватиметься паморозь на дротах та гілках дерев", - вказав він.

Погода в Україні на тиждень / Фото: Meteoprog

Погода в Україні 19 січня

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що в понеділок, 19 січня, вся територія України перебуватиме під впливом антициклону, якицй принесе холодну погоду. Опадів не прогнозують, за винятком Криму, де можливий слабкий сніг. У більшості областей на дорогах збережеться ожеледиця, а в нічні та ранкові години в західних і північних регіонах ймовірні тумани та паморозь.

"Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південно-східній частині північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -15…-22 °С, вдень -4…-10 °С. У південній половині вночі -9...-14 °С, вдень -1...-6 °С", - вказав він.

Прогноз погоди на 19 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 січня

За словами синоптика, у вівторок, 20 січня, морозний антициклон і надалі визначатиме погодні умови на більшій частині країни. Опади малоймовірні, лише на крайньому сході подекуди може пройти незначний сніг. Ожеледиця на автошляхах утримається, а вночі та вранці в західних, північних і центральних областях можливі туман і паморозь.

"Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі очікується -17...-22 °С, на решті території України -10...-15 °С; вдень -4...-9 °С, на півдні та в Карпатському регіоні -4...+1 °С", - йдеться у прогнозі.

Прогноз погоди в Україні 20 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 січня

У середу, 21 січня, невеликий сніг прогнозується в північно-східних регіонах, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. На Правобережжі місцями спостерігатиметься туман із памороззю. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 3–8 м/с. У нічні години температура в північних і західних областях знизиться до –16…–22 °C, в інших регіонах — до –10…–15 °C. Вдень очікується –4…–9 °C, а на півдні та в Карпатах — від –4 до +1 °C.

Прогноз погоди в Україні 21 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 січня

У четвер, 22 січня, на Лівобережжі прогнозується незначний сніг, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. У нічні та ранкові години на заході країни можливі тумани й утворення паморозі, а на автошляхах збережеться ожеледиця. Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

У нічний час у північних і західних областях температура опуститься до –16…–22 °С, в інших регіонах становитиме –9…–14 °С. Вдень повітря прогріватиметься до –4…–10 °С, а на півдні та в Карпатах температура наближатиметься до 0 °С.

Прогноз погоди на 22 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 січня

У п’ятницю, 23 січня, в північних і північно-східних областях місцями можливий слабкий сніг, в інших регіонах — без істотних опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме –12…–17 °C, на заході — до –17…–22 °C, удень — –4…–11 °C.

Прогноз погоди на 23 січня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 січня

У суботу, 24 січня, по всій Україні триватиме період морозної погоди без значних опадів. Ожеледиця на шляхах залишиться. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Уночі температура опускатиметься до –13…–18 °C, у північних і західних областях місцями — до –19…–23 °C, удень — –5…–11 °C, а на крайньому півдні подекуди до +1 °C.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні 25 січня

У неділю, 25 січня, у західних і південних регіонах очікуються опади у вигляді снігу, вдень місцями помірні, а на півдні Одеської області та в Закарпатті можливий дощ. На решті території країни істотних опадів не прогнозують, на дорогах збережеться ожеледиця.

"Вітер східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 °С, у північних та східних областях -17...-22 °С; вдень -4...-11 °С, у південних областях та на крайньому заході -3...+2 °С", - резюмував він.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

