Львів замерз: градусники показали екстремальний мінімум

У Львові зафіксовано температурний рекорд. У місті стало холодніше, ніж будь-коли.

https://glavred.net/synoptic/lvov-zamerz-gradusniki-pokazali-ekstremalnyy-minimum-10692383.html Посилання скопійоване

У Львові зареєстрували рекордний холод / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтесь:

Яка мінімальна температура повітря зафіксована у Львові

Чого чекати від погоди сьогодні

У Львові зафіксовано температурний антирекорд. У понеділок, 25 серпня, мінімальний показник становив лише +4,3°С.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, попереднє мінімальне значення спостерігалося 1964 року. Тоді показник становив 6,2°С.

відео дня

"25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3 °С. Попереднє мінімальне значення спостерігалося 1964 року і становило +6,2°С", - ідеться в повідомленні.

Температура повітря у Львові опустилася до історичного мінімуму / facebook.com/LvivMeteo

Якщо вам цікаво, чому найближчим часом може погіршиться самопочуття, читайте матеріал: Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря.

Погода в Україні 25 серпня

Зазначимо, відсьогодні в Україні розпочинається період осінньої прохолоди через потужний антициклон із центром над Білоруссю та західними областями України. Він призведе до високого атмосферного тиску та стабільної погоди.

Значних опадів не прогнозується, лише в окремі дні на півночі та сході можливі короткочасні дощі, які розподілятимуться нерівномірно.

В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі, подекуди в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині очікується короткочасний дощ, на решті території - без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Погода на сьогодні / facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві сьогодні

На території Київщини та в столиці в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 7-12°, вдень 15-20°.

Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть 10-12°, вдень 18-20°.

Прогноз погоди - що кажуть синоптики

Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко попередила, що 25 серпня в Україні дощі очікуються в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Вітер цього дня буде поривчастим. Удень температура повітря підніметься до 18-24 градусів тепла. Наступного тижня очікується спека.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред