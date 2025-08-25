Львів замерз: градусники показали екстремальний мінімум

Ви дізнаєтесь:
- Яка мінімальна температура повітря зафіксована у Львові
- Чого чекати від погоди сьогодні
У Львові зафіксовано температурний антирекорд. У понеділок, 25 серпня, мінімальний показник становив лише +4,3°С.
Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, попереднє мінімальне значення спостерігалося 1964 року. Тоді показник становив 6,2°С.
"25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3 °С. Попереднє мінімальне значення спостерігалося 1964 року і становило +6,2°С", - ідеться в повідомленні.
Погода в Україні 25 серпня
Зазначимо, відсьогодні в Україні розпочинається період осінньої прохолоди через потужний антициклон із центром над Білоруссю та західними областями України. Він призведе до високого атмосферного тиску та стабільної погоди.
Значних опадів не прогнозується, лише в окремі дні на півночі та сході можливі короткочасні дощі, які розподілятимуться нерівномірно.
В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі, подекуди в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині очікується короткочасний дощ, на решті території - без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.
Погода в Києві сьогодні
На території Київщини та в столиці в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 7-12°, вдень 15-20°.
Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть 10-12°, вдень 18-20°.
Прогноз погоди - що кажуть синоптики
Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко попередила, що 25 серпня в Україні дощі очікуються в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Вітер цього дня буде поривчастим. Удень температура повітря підніметься до 18-24 градусів тепла. Наступного тижня очікується спека.
Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.
Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
