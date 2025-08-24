Рус
На регіони налетить справжня холоднеча: де влупить +3 градуси

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2025, 19:27
Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 серпня
  • Де температура повітря опуститься до +9 градусів
  • Коли повернуться грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 25 серпня буде місцями дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 серпня Україну дощі будуть у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській. Вітер в цей день буде рвучким. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 8-13 градусі тепла, а у Карпатах опуститься до +3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 18-24 градусів тепла. На наступному тижні очікується спека.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: ventusky

Погода 25 серпня

В Україні 25 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі, у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській та Рівненській областях. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 25 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: meteoprog

Погода 25 серпня у Києві

У Києві 25 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

10:03

Гривня тримає удар, але євро підкине сюрприз: банкір назвав курс до кінця літа

10:02

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

