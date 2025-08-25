Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

Що дізнаєтеся:
Україну атакувала нова магнітна буря. Вона може стати причиною погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.
18 серпня потужність магнітної бурі почала зростати. Вона збільшилася до чотирьох балів, після чого стала ще сильнішою - 6-бальною. На такому рівні буря протрималася ще один день, після чого пішла на спад.
21 серпня потужність бурі опустилася до 4-х балів, потім знову зросла до п'яти балів і знову пішла на спад.
24 серпня магнітна буря опустилася до мінімуму, а наступного дня вдарила з новою силою. Очікується, що 25=26 серпня вона протримається на рівні чотирьох балів.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 25 серпня можуть відбутися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 19 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
