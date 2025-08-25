Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2025, 05:55
1518
Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття і погіршити його.
магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона може стати причиною погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

18 серпня потужність магнітної бурі почала зростати. Вона збільшилася до чотирьох балів, після чого стала ще сильнішою - 6-бальною. На такому рівні буря протрималася ще один день, після чого пішла на спад.

відео дня

21 серпня потужність бурі опустилася до 4-х балів, потім знову зросла до п'яти балів і знову пішла на спад.

24 серпня магнітна буря опустилася до мінімуму, а наступного дня вдарила з новою силою. Очікується, що 25=26 серпня вона протримається на рівні чотирьох балів.

магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 25 серпня можуть відбутися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 19 сонячних плям.

Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

07:26Політика
Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині

Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині

06:45Війна
Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

05:55Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Останні новини

07:26

Близько 30 країн готові підтримати Україну: Німеччина наполягає на розширенні гарантій

06:45

Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині

06:10

Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворогаПогляд

05:55

Потужний шторм накрив країну: коли закінчиться магнітна буря

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 3 секунди знайти літеру V

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
05:09

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона заразВідео

04:30

"Машина майже не їздила": фахівці пояснили, як перевірити машину на скручений пробіг

03:45

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

01:30

"Дуже агресивно": кум і ексбойфренд Каменських розповів, за що незлюбив Потапа

Реклама
01:03

Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоніФотоВідео

24 серпня, неділя
23:41

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:03

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвітуВідео

22:09

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

21:59

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяцьВідео

21:05

Найглибша точка на Землі – таємниці Маріанського жолоба і життя в безодні

20:46

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні подіїВідео

20:45

Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пунктВідео

20:20

Сергій Притула вперше показав тритижневого сина

20:19

Справжні зірки: три знаки зодіаку народжені бути в центрі уваги

19:38

Експерти радять класти монету в морозилку: коли та навіщо це потрібно

Реклама
19:27

На регіони налетить справжня холоднеча: де влупить +3 градуси

19:22

Закрити небо – міф сучасної війни чи реальна стратегія захисту

19:02

Гордон не стримався: Максим Галкін схвилював фанатів юним виглядом

18:37

Москва вперше "дала задню" - в США назвали точну дату закінчення війни в Україні

18:34

Бермудський трикутник: таємниця чи розвінчаний міф

18:18

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

18:07

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера ХерсонуВідео

18:00

Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе

17:41

Гороскоп на завтра 25 серпня: Овнам - підстава, Стрільцям - великий прибуток

17:28

Звідки англійська мова: як мова одного острова підкорила світ

17:21

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

16:52

Зникнення бджіл: чи чекає людство на катастрофу

16:50

Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

16:42

Кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону

16:39

Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

16:38

З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

16:18

Синоптик розповів, чи повернеться спека в Україну до кінця літа

15:43

Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

15:35

Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експертВідео

15:30

Росіяни потрапили в пастку на "гарячому" напрямку: як зараз діють ЗСУ

Реклама
15:28

"Подарунки" до Дня Незалежності: ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ, що стало ціллюВідео

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти