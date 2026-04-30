Коли в Одесі почнеться літо: синоптики опублікували прогноз на травень

Травень у цьому регіоні вважається перехідним місяцем до літнього сезону, який може супроводжуватися різкими перепадами температур.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у травні

Середня температура травня очікується на рівні +15,1°C

Синоптики прогнозують близько 44 мм опадів за місяць

У другій декаді травня зазвичай починається кліматичне літо

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів опублікував прогноз погоди на травень 2026 року в Одесі та області.

Як повідомляють синоптики, середня місячна температура передбачається на рівні 15,1° тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні 44 мм.

Коротка кліматична характеристика травня в Одеській області

У другій декаді травня зазвичай відбувається стійкий перехід середньої добової температури повітря через позначку 15° у бік її підвищення (що є кліматичним показником початку літа).

Середня місячна температура повітря становить 13-15 °, для Одеси - 16,2 ° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0,2-3,0° тепла, для Одеси - 3,2° морозу. Такий показник був зафіксований у 1912 році.

Абсолютний максимум становить 29,5-39,0 ° тепла, для Одеси - 34,8 ° тепла у 1950 році.

Середня місячна кількість опадів становить 22-60 мм. Для Одеси максимальна сума опадів за добу склала 66 мм і спостерігалася 3 травня 1962 року.

Як писав Главред, в Одеській області цього тижня очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер. Вночі місцями можливі заморозки до -2°.

Погода в Україні з 27 квітня по 3 травня буде холодною та нестабільною. Очікуються періодичні опади різної інтенсивності та нічні заморозки. За його словами, атмосферна циркуляція сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Через це температурний фон залишиться істотно нижчим за кліматичну норму у всіх регіонах країни. У нічний час фіксуватимуться заморозки не тільки на ґрунті, а й у повітрі.

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що погода в Україні до кінця робочого тижня буде не по сезону холодною. Середньодобова температура становитиме 4-5° тепла. За словами фахівця, Україна перебуватиме в холодному "мішку" повітряної маси.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

