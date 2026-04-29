Холод відступить: синоптики назвали дату повернення тепла на Черкащині

Юрій Берендій
29 квітня 2026, 19:08
Синоптики пояснили причини затяжного похолодання на Черкащині та розповіли, коли регіон зможе вийти з хвилі весняних заморозків.
Погода в Черкаській області - синоптики назвали дату повернення тепла / Фото: УНІАН

Погода в Черкаській області завтра, 30 квітня, залишатиметься під впливом "пірнаючих" циклонів, які зумовлюють прохолоду та заморозки. Про це повідомив Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Синоптики зазначають, що серія "пірнаючих" циклонів зумовила на Черкащині надзвичайно затяжну "хвилю холоду". З 18 квітня середній температурний фон не дотягує до норми від 2 до 7º.

Прогноз погоди в Черкаській області / Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Як повідомив Черкаський обласний центр з гідрометеорології Кількість днів із заморозками в повітрі в цей період становить по області від 2 до 5, на ґрунті – до 7. Найбільш інтенсивними, до 6º були заморозки поблизу земної поверхні у північно-східній частині області.

В останній день квітня істотних змін у погодних умовах не очікується.

"Завтра, 30 квітня, наш регіон залишатиметься у холодній повітряній масі. Її додаткове вихолоджування вночі при малохмарному небі знову знижуватиме температуру повітря до заморозків 0-3º. Вдень сонячний прогрів обіцяє скромні 7-12º тепла. Атмосферний фронт, що проходитиме уздовж східної периферії антициклону може зумовити в другій половині дня невеликий дощ. На початку травня арктичне повітря почне відступати з нашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Коли варто очікувати на потепління

Очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань уточнив, що від початку квітня, коли заморозки вже вважаються стихійним явищем, в області зафіксовано вже 15-ту ніч із від’ємними температурами в повітрі.

"Минулої ночі в Україні найхолодніше було на Львівщині, метеостанція Славське зафіксувала -7º у повітрі та -8º на поверхні ґрунту. На Черкащині заморозки, на щастя, меншої інтенсивності, у повітрі 0-2º, а на поверхні ґрунту -5º", - вказав він.

Він також пояснив, що заморозки відрізняються від морозів: вони зазвичай спостерігаються вночі та вранці, є короткочасними і проявляються невеликим мінусом на тлі загалом плюсових середньодобових температур. Натомість морози характеризуються тривалішим і стабільним зниженням температури нижче нуля, яке може триматися довше протягом доби.

Коли на Черкащину повернеться тепла погода
Коли на Черкащину повернеться тепла погода / Фото: Віталій Постригань / Facebook

За словами синоптика, цієї весни Черкащина вже пережила третю хвилю заморозків із початку квітня, що створює ризики для періоду цвітіння садів. Водночас ситуація не є критичною, оскільки цвітіння, зокрема абрикосів, відбувалося нерівномірно по регіону, що дозволяє зберігати певні шанси на врожай.

"За прогнозом, попереду ще одна холодна ніч і день. Вночі заморозки 0-3º, вдень 7-12º тепла. Істотних опадів не чекаємо. Черкащина поступово вибирається із "мішка" холоду. Тепло переможе", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 30 квітня, на Львівщині очікується холодна та суха погода, при цьому через різке зниження температури оголошено червоний рівень небезпеки. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На Полтавщині останній день квітня буде хмарним із проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

У Тернопільській області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

