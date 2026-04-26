Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Руслана Заклінська
26 квітня 2026, 14:53
Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що температура буде значно нижчою за норму.
Погода в Україні з 27 квітня по 3 травня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 27 квітня по 3 травня
  • Чи очікуються дощі, мокрий сніг або град
  • Коли очікується потепління

Погода в Україні з 27 квітня по 3 травня буде холодною та нестійкою. Очікуються періодичні опади різної інтенсивності та нічні заморозки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, атмосферна циркуляція сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Через це температурний фон залишиться істотно нижчим за кліматичну норму в усіх регіонах країни. У нічний час фіксуватимуться заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі.

відео дня

Погода 27 квітня

У понеділок, 27 квітня, у більшості областей України очікується суха та холодна погода. Лише на крайньому сході та місцями на Сумщині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С, можлві заморозки на ґрунті та місцями в повітрі 0…-4 °С, вдень потеплішає до +8…+13 °С.

Погода в Україні 27 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Лише вдень на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час буде +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 °С (крім Півдня та Криму); вдень підвищиться +10...+16 °С.

Погода в Україні 28 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 29 квітня

У середу, 29 квітня, вдень у більшості областей, крім західних, пройдуть помірні дощі, на півночі — з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +2…+7 °С, у північних та західних областях прогнозують заморозки у повітрі 0…-4 °С. Вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, на Закарпатті та у Криму до +16 °С.

Погода в Україні 29 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 30 квітня

У четвер, 30 квітня, вдень у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями можлива гроза та дрібний град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі впаде до +1…+6 °С, у північних та західних областях можливі заморозки до -3 °С. Проте вдень потеплішає до +10…+15 °С.

Погода 1 травня

У п'ятницю, 1 травня, на крайньому заході, а вдень у північних, східних та місцями центральних областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі знизиться до +2…+7 °С, можливі заморозки на ґрунті 0…-3 °С. Удень повітря прогріється до+10…+16 °С.

Погода 2 травня

У суботу, 2 травня, по всій Україні переважатиме суха погода, лише на сході та в Приазов’ї можливий невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі очікується +2…+7 °С із заморозками 0…-3 °С. Вдень потеплішає до +12…+17 °С, а на північному сході буде близько +10 °С.

Погода 3 травня

У неділю, 3 травня, під впливом антициклону очікується потепління. Погода буде малохмарною та без опадів. Температура вночі становитиме +2…+7 °С, на ґрунті місцями заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +15...+20 °С, на крайньому заході до +22 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 квітня на Рівненщині прогнозують прохолодну, вітряну погоду з короткочасними дощами. Температура вночі становитиме +3…+8°, вдень — +6…+11°.

У Черкаській області наприкінці квітня прогнозують різке ускладнення погодних умов. 27 квітня в регіоні очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, оголошено перший рівень небезпечності.

У понеділок, 27 квітня, у східних, а вдень також у північних і місцями центральних областях прогнозують невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території — без опадів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень погода завтра Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

"Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

16:20Війна
Ціни на дизель можуть різко впасти: Шмигаль сказав, що вплине на вартість

Ціни на дизель можуть різко впасти: Шмигаль сказав, що вплине на вартість

15:24Україна
Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

14:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

Прополювати більше не потрібно: простий та ефективний спосіб боротьби з бур’янами

Прополювати більше не потрібно: простий та ефективний спосіб боротьби з бур’янами

Кому відкриється важлива істина: гороскоп на травень 2026 року від Анжели Перл

Кому відкриється важлива істина: гороскоп на травень 2026 року від Анжели Перл

Карта Deep State онлайн за 26 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

На кого чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026 року

На кого чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026 року

Останні новини

16:51

На Житомирщині розгуляється негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

16:25

Мурахи зникнуть раз і назавжди: хитрий спосіб із звичайним натуральним продуктомВідео

16:20

"Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

16:08

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує КремльВідео

16:07

Три обов’язкові процедури для озимої цибулі навесні: як не залишитися без урожаю

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
15:48

Старі каструлі та сковороди знову заблищать, як нові: які засоби зроблять все самі

15:35

Потепління вривається на Львівщину: коли термометри покажуть +15

15:33

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 квітня по 3 травня

15:24

Ціни на дизель можуть різко впасти: Шмигаль сказав, що вплине на вартість

Реклама
15:12

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

14:54

Любовний гороскоп на тиждень з 27 квітня по 3 травня

14:53

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

14:17

Природно пригнічують бур’яни й прикрашають сад: про які рослини йдеться

14:03

На ЧАЕС була аварія не лише на 4-му енергоблоці: таємні архіви КДБВідео

13:59

ЗСУ розтрощили ворожі ешелони, ППО та найбільший НПЗ на півночі РФ - Генштаб

13:56

Окріп проти бур’янів - швидкий лайфхак чи марна трата часу

13:29

Що ми не знали про трагедію на ЧАЕС: "Реальна історія" першою показала невідомі документи з архіву МВС

13:06

Кальцій чи отрута: як неправильне використання шкаралупи псує ґрунт у вазонах

12:56

Гороскоп Таро на тиждень з 27 квітня по 3 травня: Ракам — суперечки, Дівам — важливі справи

12:53

Неможливо відірватися: Олена Тополя продемонструвала інтенсивне тренування у залі

Реклама
12:38

Рейтинг Путіна летить на дно: в ISW назвали причини масового невдоволення

12:30

Гороскоп Таро на завтра, 27 квітня: Ракам — випадковість, Рибам — шанс

12:29

Ніяка не "піхта": як правильно назвати це вічнозелене дерево українською

11:59

2,5 млн лише на навчання: скільки витрачають дочки Камалії

11:55

Чому в СРСР немовлят стиргли налисо: історичні причини проти медичних фактів

11:50

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 3 травня: Овнам — напруга, Тельцям — завал

11:33

Сифіліс: Сімоньян знову зізналася у своїй хворобі

11:14

Мінус 40% за тиждень: ціни на ключовий салатний овоч в Україні пішли на дно

11:12

Карта Deep State онлайн за 26 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:52

Чому деякі дні народження не радять святкувати: народні прикмети та забобони

10:47

Ворог завдав удару по Одещині: у порту пошкоджено іноземне судно, є пораненийФото

10:14

Гороскоп на завтра, 27 квітня: Ракам - змішані емоції, Водоліям - сюрприз

10:06

Мирний прорив зірвався: США, Ізраїль та Іран знову опинилися в глухому куті

09:10

Трамп упав, а гості ховалися під столами: всі деталі стрілянини у США

08:48

Дрони атакували Ярославль: палає найбільший НПЗ на півночі РосіїВідео

08:10

Як Європа опинилася в енергетичній пастці разом з Україною: Портников розкрив деталіПогляд

07:27

РФ атакувала Чернігів: "Шахед" вибухнув біля багатоповерхівки, спалахнули пожежі

06:07

Гроші, кохання та новий етап: гороскоп для Тельців на травень 2026 року

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки та дзеркала за 31 с

03:16

Що зробити з полуницею в квітні, щоб не втратити врожай: знають далеко не всі

Реклама
01:50

Марс "оживає" просто на очах: вчені вразили несподіваними змінами

00:04

Київ та область під загрозою: синоптики попередили про різку зміну погоди

25 квітня, субота
22:55

Окупанти активізувалися на одному з напрямків: яка ситуація на фронті

22:40

Прополювати більше не потрібно: простий та ефективний спосіб боротьби з бур’янамиВідео

22:10

Чотири знаки зодіаку на порозі доленосних рішень, які змінять їхнє життя

21:36

РФ просунулася на Харківщині: у DeepState назвали "найгарячіший" напрямок

20:56

Чим відомі Помірки в Харкові: цей район знайомий кожному мешканцю містаВідео

20:53

Гороскоп на сьогодні, 26 квітня: Левам - втрата, Дівам - сильні емоції

20:50

Кому відкриється важлива істина: гороскоп на травень 2026 року від Анжели ПерлВідео

20:30

Трампа "списують в утиль": ЗМІ назвали ім'я ймовірного господаря Білого дому

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти