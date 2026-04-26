Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що температура буде значно нижчою за норму.

Погода в Україні з 27 квітня по 3 травня

Погода в Україні з 27 квітня по 3 травня буде холодною та нестійкою. Очікуються періодичні опади різної інтенсивності та нічні заморозки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, атмосферна циркуляція сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Через це температурний фон залишиться істотно нижчим за кліматичну норму в усіх регіонах країни. У нічний час фіксуватимуться заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі.

Погода 27 квітня

У понеділок, 27 квітня, у більшості областей України очікується суха та холодна погода. Лише на крайньому сході та місцями на Сумщині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С, можлві заморозки на ґрунті та місцями в повітрі 0…-4 °С, вдень потеплішає до +8…+13 °С.

Погода 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Лише вдень на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час буде +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 °С (крім Півдня та Криму); вдень підвищиться +10...+16 °С.

Погода 29 квітня

У середу, 29 квітня, вдень у більшості областей, крім західних, пройдуть помірні дощі, на півночі — з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +2…+7 °С, у північних та західних областях прогнозують заморозки у повітрі 0…-4 °С. Вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, на Закарпатті та у Криму до +16 °С.

Погода 30 квітня

У четвер, 30 квітня, вдень у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями можлива гроза та дрібний град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі впаде до +1…+6 °С, у північних та західних областях можливі заморозки до -3 °С. Проте вдень потеплішає до +10…+15 °С.

Погода 1 травня

У п'ятницю, 1 травня, на крайньому заході, а вдень у північних, східних та місцями центральних областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі знизиться до +2…+7 °С, можливі заморозки на ґрунті 0…-3 °С. Удень повітря прогріється до+10…+16 °С.

Погода 2 травня

У суботу, 2 травня, по всій Україні переважатиме суха погода, лише на сході та в Приазов’ї можливий невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі очікується +2…+7 °С із заморозками 0…-3 °С. Вдень потеплішає до +12…+17 °С, а на північному сході буде близько +10 °С.

Погода 3 травня

У неділю, 3 травня, під впливом антициклону очікується потепління. Погода буде малохмарною та без опадів. Температура вночі становитиме +2…+7 °С, на ґрунті місцями заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +15...+20 °С, на крайньому заході до +22 °С.

Як повідомляв Главред, 26 квітня на Рівненщині прогнозують прохолодну, вітряну погоду з короткочасними дощами. Температура вночі становитиме +3…+8°, вдень — +6…+11°.

У Черкаській області наприкінці квітня прогнозують різке ускладнення погодних умов. 27 квітня в регіоні очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, оголошено перший рівень небезпечності.

У понеділок, 27 квітня, у східних, а вдень також у північних і місцями центральних областях прогнозують невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території — без опадів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

