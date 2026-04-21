Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Коротко:
- В Одесі в травні очікується тепла і стабільна погода
- Різких перепадів температури та рясних опадів не прогнозують
- Найтеплішою буде третя декада місяця
Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.
У першій декаді місяця (з 01.05 по 10.05) температура повітря вдень триматиметься на рівні +18…+22°C, а вночі буде трохи холодніше — до +12…+15°C, передає AccuWeather.
Погода буде хмарною, проте ні дощу, ні інших опадів у перші десять днів травня чекати не варто.
У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.
Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а вночі — до +11…+16°C.
У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.
Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.
Яка буде погода в Одесі до кінця квітня 2026 року
Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.
Погода в Україні — прогнози
Як писав Главред, у Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.
Квітневе потепління в Дніпропетровській області тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується істотне погіршення погодних умов.
Погода в Тернопільській області упродовж робочого тижня буде мінливою. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. У другій половині тижня слід очікувати поривчастого північно-західного вітру.
Про ресурс: AccuWeather
AccuWeather — один із найвідоміших у світі онлайн-ресурсів та сервісів з прогнозування погоди.
Як пише Вікіпедія, це американська приватна компанія, заснована в 1962 році метеорологом Джоелом Майерсом.
Спеціалізується на прогнозах погоди, попередженнях про стихійні лиха та кліматичних даних по всьому світу.
AccuWeather надає як безкоштовні прогнози (з рекламою), так і платні функції. Використовується не тільки звичайними користувачами, але й бізнесом (авіація, логістика, енергетика).
Варто враховувати, що прогнози можуть відрізнятися від національних гідрометцентрів.
