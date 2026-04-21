Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Синоптики прогнозують опади лише наприкінці місяця.

Яка погода чекає на Одесу в травні — прогноз синоптиків

Коротко:

В Одесі в травні очікується тепла і стабільна погода

Різких перепадів температури та рясних опадів не прогнозують

Найтеплішою буде третя декада місяця

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

У першій декаді місяця (з 01.05 по 10.05) температура повітря вдень триматиметься на рівні +18…+22°C, а вночі буде трохи холодніше — до +12…+15°C, передає AccuWeather.

Погода буде хмарною, проте ні дощу, ні інших опадів у перші десять днів травня чекати не варто.

Погода в Одесі в травні — перша декада / accuweather.com

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а вночі — до +11…+16°C.

Погода в Одесі в травні — друга декада / accuweather.com

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Одесі в травні — третя декада / accuweather.com

Графік температури в Одесі в травні 2026 року / accuweather.com

Яка буде погода в Одесі до кінця квітня 2026 року

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.

Про ресурс: AccuWeather AccuWeather — один із найвідоміших у світі онлайн-ресурсів та сервісів з прогнозування погоди. Як пише Вікіпедія, це американська приватна компанія, заснована в 1962 році метеорологом Джоелом Майерсом. Спеціалізується на прогнозах погоди, попередженнях про стихійні лиха та кліматичних даних по всьому світу. AccuWeather надає як безкоштовні прогнози (з рекламою), так і платні функції. Використовується не тільки звичайними користувачами, але й бізнесом (авіація, логістика, енергетика). Варто враховувати, що прогнози можуть відрізнятися від національних гідрометцентрів.

