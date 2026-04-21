Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Анна Ярославська
21 квітня 2026, 10:53
Синоптики прогнозують опади лише наприкінці місяця.
Яка погода чекає на Одесу в травні — прогноз синоптиків / Фото: УНІАН

Коротко:

  • В Одесі в травні очікується тепла і стабільна погода
  • Різких перепадів температури та рясних опадів не прогнозують
  • Найтеплішою буде третя декада місяця

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

У першій декаді місяця (з 01.05 по 10.05) температура повітря вдень триматиметься на рівні +18…+22°C, а вночі буде трохи холодніше — до +12…+15°C, передає AccuWeather.

Погода буде хмарною, проте ні дощу, ні інших опадів у перші десять днів травня чекати не варто.

Погода в Одесі в травні — перша декада / accuweather.com

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а вночі — до +11…+16°C.

Погода в Одесі в травні — друга декада / accuweather.com

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Одесі в травні — третя декада / accuweather.com
Графік температури в Одесі в травні 2026 року / accuweather.com

Яка буде погода в Одесі до кінця квітня 2026 року

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, у Черкаській області оголошено підвищений рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають, що через стійкий північний потік і блокуючі антициклони холод затримається щонайменше на кілька днів.

Квітневе потепління в Дніпропетровській області тимчасово відступає під впливом активного атмосферного фронту. Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в регіоні очікується істотне погіршення погодних умов.

Погода в Тернопільській області упродовж робочого тижня буде мінливою. Зокрема, прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. У другій половині тижня слід очікувати поривчастого північно-західного вітру.

Інші новини:

Про ресурс: AccuWeather

AccuWeather — один із найвідоміших у світі онлайн-ресурсів та сервісів з прогнозування погоди.

Як пише Вікіпедія, це американська приватна компанія, заснована в 1962 році метеорологом Джоелом Майерсом.

Спеціалізується на прогнозах погоди, попередженнях про стихійні лиха та кліматичних даних по всьому світу.

AccuWeather надає як безкоштовні прогнози (з рекламою), так і платні функції. Використовується не тільки звичайними користувачами, але й бізнесом (авіація, логістика, енергетика).

Варто враховувати, що прогнози можуть відрізнятися від національних гідрометцентрів.

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФ

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФ

12:09Україна
Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:41Війна
РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Останні новини

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

11:15

Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

11:03

Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

10:53

Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Реклама
10:43

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

10:41

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:24

Коли людину вважають літньою: названо точний вік

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

08:27

"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Проблеми з мобілізацією в РФ: Денисенко пояснив нову задачу ПутінаПогляд

07:57

Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

06:48

Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

05:50

Велике багатство накриє з головою: п’ять знаків зодіаку зірвуть джекпот

05:11

У СРСР вірили у міф про "здорові" продукти: що насправді їли радянські люди

04:35

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говоритьВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

03:31

Чому собака псує речі та гавкає: ветеринари назвали причину, яка здивує

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

00:07

Тепло на паузі: синоптики попередили про різку зміну погоди на Дніпропетровщині

20 квітня, понеділок
23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Реклама
21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

