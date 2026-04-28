Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

Анна Ярославська
28 квітня 2026, 10:10
На Одеську область чекає п'ять днів без дощів. Вода в морі залишається холодною.
Температура в Одеській області опуститься нижче нуля: коли очікувати заморозків / Фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер
  • Вночі місцями можливі заморозки до -2°
  • Температура морської води біля узбережжя Одеси становитиме +7…+8 градусів

В Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, вітер буде переважно північного напрямку, проте 28 квітня очікується південно-західний.

відео дня

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, при цьому місцями можливі заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту до 0…-2 градусів. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів.

Температура морської води біля узбережжя Одеси залишиться прохолодною — на рівні +7…+8 градусів.

На морі прогнозується легке хвилювання, при цьому рівень води залишатиметься в безпечних межах.

Прогноз погоди в Одесі та області / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одесі та області сьогодні

Сьогодні в Одеській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура 13-18°; по Одесі 13-15°.

На дорогах області видимість хороша.

Погода на сьогодні / facebook.com/gmccham

В Одесі станом на 07:00 температура повітря становила 7°. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Відносна вологість 75%. Температура морської води 8°. Загалом, безпечні погодні умови.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні з 27 квітня по 3 травня буде холодною та нестабільною. Очікуються періодичні опади різної інтенсивності та нічні заморозки. За його словами, атмосферна циркуляція сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Через це температурний фон залишиться значно нижчим за кліматичну норму у всіх регіонах країни. У нічний час фіксуватимуться заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі.

У Рівненській області в період з 28 квітня по 1 травня очікується прохолодна погода з нічними заморозками та поступовим підвищенням температури вдень. У другій половині тижня синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Погода в Житомирській області наприкінці квітня залишиться холодною та нестабільною: упродовж тижня температура коливатиметься від -2° вночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами. Місцями можливі дощі, а найсильніші пориви вітру синоптики очікують у вівторок, коли північно-західний вітер посилиться до 7–12 м/с.

Як довго триватиме похолодання: прогноз

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що погода в Україні до кінця робочого тижня буде не по сезону холодною. Середньодобова температура становитиме 4-5° тепла.

За його словами, циклон, що "пікірував", який пронісся Україною в неділю, 26 квітня, наробив чимало лиха і відкрив шлях арктичному повітрю. Холодний атмосферний фронт приніс у Черкаську область рясні дощі з грозами та градом, а пориви вітру досягали небезпечних 15-23 м/с.

Однак справжня стихія розігралася в Одеській та Дніпропетровській областях. Метеостанції в Білгород-Дністровському та Комісарівці зафіксували пориви до 25 м/с.

Після проходження фронту в тиловій частині циклону в Україну почало надходити арктичне повітря зі Скандинавії. Саме воно визначатиме погоду протягом усього тижня.

Постригань підкреслив: до кінця робочого тижня тепла чекати не варто. Україна перебуватиме в холодному "мішку" повітряної маси.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні
Реклама

