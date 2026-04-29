Весняні заморозки не відступають: що принесе кінець квітня на Дніпропетровщину

Коротко:
- 30 квітня: Дніпро й область — нічні заморозки
- Температура: вночі 0…-5°, вдень +9…+14°
- Без опадів, вітер пн-зх 5–10 м/с
Дніпропетровська область 30 квітня опиниться під впливом прохолодної погоди з нічними заморозками. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, у регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.
Температурний режим
Температурний режим залишатиметься нестабільним: уночі по області прогнозуються заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів, удень температура підвищиться до +9…+14 градусів. У Дніпрі вночі очікується 0…-2 градуси, а вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів.
Попередження синоптиків
У зв’язку з небезпечними метеорологічними умовами синоптики оголосили попередження. У повідомленні зазначається: "30 квітня вночі та вранці у м. Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються заморозки в повітрі 0..-5°".
Також підкреслюється рівень небезпечності: "Рівень небезпечності II (помаранчевий)".
Фахівці застерігають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на сільське господарство, зокрема на ранні посіви та квітучі рослини.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у Житомирській області кінець квітня буде під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.
Також погода в Тернопільській області у четвер, 30 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Крім того, Останній день квітня на Полтавщині буде хмарний, з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень місцями можливий невеликий дощ.
Читатйте також:
- Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
- Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до "мінуса"
- Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
