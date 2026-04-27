Україна опинилася у "мішку" арктичного холоду: скільки ще триватиме похолодання

Руслана Заклінська
27 квітня 2026, 16:18
Синоптик Віталій Постригань попередив, що нинішній квітень має всі шанси стати одним із найхолодніших за останні 30 років.
Погода в Україні / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому погода в Україні цього тижня буде аномально холодною
  • Де в Україні зафіксували найсильніші пориви вітру
  • Якою буде погода до кінця робочого тижня

Погода в Україні до кінця робочого тижня буде не по сезону холодною. Середньодобова температура становитиме 4-5° тепла. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його словами, "пірнаючий" циклон, який пронісся Україною в неділю, 26 квітня, наробив чимало лиха і відкрив шлях арктичному повітрю. Холодний атмосферний фронт приніс на Черкащину рясні дощі з грозами та градом, а пориви вітру сягали небезпечних 15-23 м/с.

Проте справжня стихія розгулялася на Одещині та Дніпропетровщині. Метеостанції в Білгород-Дністровському та Комісарівці зафіксували пориви до 25 м/с.

Після проходження фронту в тиловій частині циклону в Україну почало надходити арктичне повітря зі Скандинавії. Саме воно визначатиме погоду протягом усього тижня.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Синоптик зауважив, що квітневе похолодання та заморозки для регіону не є чимось винятковим. За останні десятиліття подібні погодні явища вже фіксувалися, а найпізніші заморозки в повітрі за останні 30 років спостерігали навіть у травні.

"У минулому році 11 квітня в Чигирині на метеомайданчику залягав 5-ти сантиметровий шар снігу. А на ранок 26 квітня 2021 року в регіоні відмічався сніговий покрив висотою від 2 до 7 см, який швидко зійшов. Заморозки у повітрі у третій десятиденці місяця до -5º реєструвалися у 1954, 1987, 2003, 2009 роках", - пригадав Постригань.

Водночас синоптик зазначив, що нинішній місяць особливий. За сукупністю факторів він має всі шанси увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років.

Якою буде погода до кінця тижня

До кінця робочого тижня тепла чекати не варто. Україна перебуватиме у холодному "мішку" повітряної маси.

За прогнозом Постриганя, на Черкащині переважатиме суха, але непритаманно холодна погода. Середньодобова температура становитиме лише +4…+5°, що на 7-9 градусів нижче кліматичної норми і відповідає показникам кінця березня.

Вночі при проясненнях очікуються заморозки в повітрі 0…-3°, а вдень температура підніматиметься лише до +7…+12°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 28 квітня у Львівській області утримається прохолодна погода під впливом антициклону з центром над Північним морем. Істотних опадів не прогнозують.

Також на початку тижня в Полтаві та Полтавській області утримається холодна й нестійка погода під впливом північно-західної повітряної маси та циклонів із півночі. 27 квітня в регіоні очікується хмарність із проясненнями без істотних опадів.

Крім цього, синоптики попередили про погіршення погоди в Києві та області 27 квітня. Очікуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Постачання ракет для ППО та крах економіки РФ: Зеленський провів Ставку

Постачання ракет для ППО та крах економіки РФ: Зеленський провів Ставку

17:15Україна
Росія використовує нові реактивні дрони для атак: яку загрозу вони становлять

Росія використовує нові реактивні дрони для атак: яку загрозу вони становлять

16:24Війна
Україна опинилася у "мішку" арктичного холоду: скільки ще триватиме похолодання

Україна опинилася у "мішку" арктичного холоду: скільки ще триватиме похолодання

16:18Синоптик
Популярне

Більше
Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

Останні новини

17:15

Постачання ракет для ППО та крах економіки РФ: Зеленський провів Ставку

17:10

Квіти, що не бояться спеки й цвітуть навіть без поливу: ТОП-10 найвитриваліших видів

17:10

Мало хто знає: як часто насправді треба прати рушники - відповідь здивує

16:57

Ціна обвалилась на 41%: в Україні різко здешевшала популярна ягода

16:24

Росія використовує нові реактивні дрони для атак: яку загрозу вони становлять

16:19

"Не побачив хітовості": Кондратюк "пройшовся" по пісні LELEKA для Євробачення

16:18

Шикарні пиріжки без замісу тіста за 15 хвилин - простий рецепт

16:18

Україна опинилася у "мішку" арктичного холоду: скільки ще триватиме похолодання

16:13

Житомирщину накриють дощі та сильні заморозки: коли очікувати

16:07

Долар і євро стрімко летать вгору: з'явився свіжий курс валют на 28 квітня

16:03

З'явився точний прогноз погоди на травень: де буде багато дощів і коли настане тепло

15:28

Російського боксера глядачі жорстко побили прямо на рингу - відео масової бійки

15:15

Коли можна сіяти огірки у відкритий ґрунт: названо оптимальні погодні умови та дати

14:51

Антициклон з Північного моря несе холод на Львівщину: коли очікуються заморозки

14:45

Росіяни "тонуть" у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА

14:37

З ким Україна дивитиметься Євробачення 2026: у Мірошниченка з’явилася зіркова підмога

14:08

Морква виросте великою і солодкою: яким простим добривом її слід підживити

14:05

Парад до 9 травня у Москві можуть скасувати: Дикий розповів таємницю Кремля

14:00

Як персональний рекрутер допомагає знайти вакансію оператора БПЛА новини компанії

13:59

Слово "обалдеть" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

13:51

"Перше побачення в Макдональдсі": що відомо про Нікі Ломія, чиє весілля підірвало мережуВідео

13:21

"Він єдиний, хто вижив": зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська розповіла про боротьбу за життя тата-військового

13:16

Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

13:03

Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

12:36

Чому неолімпійські види спорту в Україні набирають популярність: думка експерта

12:35

ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ: в ISW розповіли про руйнівні наслідки

12:31

Актор Гнатковський з "Довбуша" вперше відверто розповів про свою родину

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 28 квітня: Тиграм — фурор, Собакам — занепокоєння

11:46

Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

11:39

Частина тіла була паралізована: відомий блогер переніс небезпечну операцію

11:37

Україну почали атакувати новою зброєю С-71К "Ковьор": ГУР розкрило деталі

11:23

Кущі будуть вкриті квітами все літо: найкраще домашнє добриво для гортензійВідео

11:16

Собаку з притулку вперше залишили саму поза кліткою — її реакція вразила людейВідео

10:55

Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський вніс нову пропозицію

10:20

Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

10:06

Нова хвиля заморозків атакує Полтавщину: як зміниться погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 квітня: Тельцям - радість, Козорогам - суперечка

09:38

Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

09:09

"Вибачте за похмурість": Стубб озвучив дані про втрати Росії та України у війні

09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 квітня (оновлюється)

08:32

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиціФото

08:12

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

08:12

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травняВідео

08:10

Невзлін про напади на Трампа: хто стоїть за насильством у СШАПогляд

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:29

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

06:51

Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

05:30

86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

05:11

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

04:30

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

