Україна опинилася у 'мішку' арктичного холоду: скільки ще триватиме похолодання

Синоптик Віталій Постригань попередив, що нинішній квітень має всі шанси стати одним із найхолодніших за останні 30 років.

Погода в Україні до кінця робочого тижня буде не по сезону холодною. Середньодобова температура становитиме 4-5° тепла. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його словами, "пірнаючий" циклон, який пронісся Україною в неділю, 26 квітня, наробив чимало лиха і відкрив шлях арктичному повітрю. Холодний атмосферний фронт приніс на Черкащину рясні дощі з грозами та градом, а пориви вітру сягали небезпечних 15-23 м/с.

Проте справжня стихія розгулялася на Одещині та Дніпропетровщині. Метеостанції в Білгород-Дністровському та Комісарівці зафіксували пориви до 25 м/с.

Після проходження фронту в тиловій частині циклону в Україну почало надходити арктичне повітря зі Скандинавії. Саме воно визначатиме погоду протягом усього тижня.

Синоптик зауважив, що квітневе похолодання та заморозки для регіону не є чимось винятковим. За останні десятиліття подібні погодні явища вже фіксувалися, а найпізніші заморозки в повітрі за останні 30 років спостерігали навіть у травні.

"У минулому році 11 квітня в Чигирині на метеомайданчику залягав 5-ти сантиметровий шар снігу. А на ранок 26 квітня 2021 року в регіоні відмічався сніговий покрив висотою від 2 до 7 см, який швидко зійшов. Заморозки у повітрі у третій десятиденці місяця до -5º реєструвалися у 1954, 1987, 2003, 2009 роках", - пригадав Постригань.

Водночас синоптик зазначив, що нинішній місяць особливий. За сукупністю факторів він має всі шанси увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років.

Якою буде погода до кінця тижня

До кінця робочого тижня тепла чекати не варто. Україна перебуватиме у холодному "мішку" повітряної маси.

За прогнозом Постриганя, на Черкащині переважатиме суха, але непритаманно холодна погода. Середньодобова температура становитиме лише +4…+5°, що на 7-9 градусів нижче кліматичної норми і відповідає показникам кінця березня.

Вночі при проясненнях очікуються заморозки в повітрі 0…-3°, а вдень температура підніматиметься лише до +7…+12°.

Як повідомляв Главред, 28 квітня у Львівській області утримається прохолодна погода під впливом антициклону з центром над Північним морем. Істотних опадів не прогнозують.

Також на початку тижня в Полтаві та Полтавській області утримається холодна й нестійка погода під впливом північно-західної повітряної маси та циклонів із півночі. 27 квітня в регіоні очікується хмарність із проясненнями без істотних опадів.

Крім цього, синоптики попередили про погіршення погоди в Києві та області 27 квітня. Очікуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

