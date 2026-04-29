Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

Погода у Львові 30 квітня буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -2 градусів.

Погода в Україні 30 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

30 квітня, 1-2 травня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про те, що 30 квітня в Україні будуть заморозки. Температура повітря вдень підвищиться до 8-11 градусів тепла. На півдні буде тепліше - 10-13 градусів тепла. На півночі, північному сході та у центральних областях будуть дощі.

1 травня буде тепліше. 2-3 травня температура повітря підвищиться до 11-16 градусів тепла. На Волині та Рівненщині потеплішає до +20 градусів. У ці дні заморозки відступлять.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україні 30 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі в Україні, крім більшості західних та південних областей. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла", — йдеться в повідомленні.

За даними meteoprog, 30 квітня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підніметься до +5...+12 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+11 градусів.

Погода 30 квітня в Києві

У Києві 30 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності через заморозки до -3 градусів.

"Вночі 30 квітня, 01 та 02 травня на поверхні ґрунту заморозки 0-2° - I рівень небезпечності, жовтий. Вночі 30 квітня, 01 та 02 травня в повітрі заморозки 0-3° - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у Житомирській області кінець квітня буде під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.

Також погода в Тернопільській області у четвер, 30 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, Останній день квітня на Полтавщині буде хмарний, з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень місцями можливий невеликий дощ.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

