Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

Чарльз ІІІ відзначив заслуги англійського футболіста почесним званням.

Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема

Спортсмен не став стримувати емоції у зв'язку з цією важливою подією

Англійський футболіст Девід Бекхем, який став живою легендою у світі спорту, 4 листопада отримав одну з найважливіших відзнак у своєму житті. Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив його в лицарі.

Церемонія, на якій були присутні дружина спортсмена та його батьки, відбулася у Віндзорському замку. Титул лицаря-бакалавра Бекхему присвоїли за "внесок у спорт і благодійність". Відповідне оголошення з'явилося на сторінці британської королівської сім'ї.

У своєму блозі тепер уже сер Девід написав слова подяки британській королівській родині та своїм рідним. Футболіст був дуже зворушений наданою йому честю.

Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я навіть не можу описати, наскільки особливим днем для мене, хлопчика, який народився в Східному Лондоні, є сьогоднішній день, коли я отримав лицарський титул від Його Величності Короля. Я щиро вдячний за цю честь і почуваюся дуже щасливим. Мені пощастило представляти нашу країну, і я завжди робив це з гордістю... Я люблю нашу королівську сім'ю і те, що вона означає для людей не тільки у Великій Британії, а й у всьому світі. Я і мріяти не міг, що зі мною станеться таке...", - поділився Девід Бекхем.

Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / фото: instagram.com/davidbeckham

Про персону: Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

