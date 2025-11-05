Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

Коротко:
- Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
- Спортсмен не став стримувати емоції у зв'язку з цією важливою подією
Англійський футболіст Девід Бекхем, який став живою легендою у світі спорту, 4 листопада отримав одну з найважливіших відзнак у своєму житті. Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив його в лицарі.
Церемонія, на якій були присутні дружина спортсмена та його батьки, відбулася у Віндзорському замку. Титул лицаря-бакалавра Бекхему присвоїли за "внесок у спорт і благодійність". Відповідне оголошення з'явилося на сторінці британської королівської сім'ї.
У своєму блозі тепер уже сер Девід написав слова подяки британській королівській родині та своїм рідним. Футболіст був дуже зворушений наданою йому честю.
"Я навіть не можу описати, наскільки особливим днем для мене, хлопчика, який народився в Східному Лондоні, є сьогоднішній день, коли я отримав лицарський титул від Його Величності Короля. Я щиро вдячний за цю честь і почуваюся дуже щасливим. Мені пощастило представляти нашу країну, і я завжди робив це з гордістю... Я люблю нашу королівську сім'ю і те, що вона означає для людей не тільки у Великій Британії, а й у всьому світі. Я і мріяти не міг, що зі мною станеться таке...", - поділився Девід Бекхем.
Про персону: Девід Бекхем
Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.
