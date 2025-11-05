Рус
Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

Анна Підгорна
5 листопада 2025, 01:30оновлено 5 листопада, 02:14
6
Чарльз ІІІ відзначив заслуги англійського футболіста почесним званням.
Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
  • Спортсмен не став стримувати емоції у зв'язку з цією важливою подією

Англійський футболіст Девід Бекхем, який став живою легендою у світі спорту, 4 листопада отримав одну з найважливіших відзнак у своєму житті. Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив його в лицарі.

Церемонія, на якій були присутні дружина спортсмена та його батьки, відбулася у Віндзорському замку. Титул лицаря-бакалавра Бекхему присвоїли за "внесок у спорт і благодійність". Відповідне оголошення з'явилося на сторінці британської королівської сім'ї.

відео дня

У своєму блозі тепер уже сер Девід написав слова подяки британській королівській родині та своїм рідним. Футболіст був дуже зворушений наданою йому честю.

Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я навіть не можу описати, наскільки особливим днем для мене, хлопчика, який народився в Східному Лондоні, є сьогоднішній день, коли я отримав лицарський титул від Його Величності Короля. Я щиро вдячний за цю честь і почуваюся дуже щасливим. Мені пощастило представляти нашу країну, і я завжди робив це з гордістю... Я люблю нашу королівську сім'ю і те, що вона означає для людей не тільки у Великій Британії, а й у всьому світі. Я і мріяти не міг, що зі мною станеться таке...", - поділився Девід Бекхем.

Чарльз ІІІ, Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем зараз - Чарльз ІІІ посвятив футболіста в лицарі / фото: instagram.com/davidbeckham

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що оскароносний режисер і актор Квентін Тарантіно повернеться в кіно після тривалої паузи. Кінематографіст візьме участь у цікавому проєкті.

Також Емма Хемінг, модель, активістка і дружина Брюса Вілліса, розповіла про першу ознаку хвороби актора. У 2023 році Міцному Горішку діагностували лобно-скроневу деменцію.

Читайте також:

Про персону: Девід Бекхем

Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

17:14

Рішення Трампа ключове: Зеленський пояснив, що може стримати Путіна від агресії

17:11

Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиціФотоВідео

16:52

Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

