"Немає 20% черепної коробки": зірка Ліги сміху переніс крововилив у мозок

Стисло:
- В Олександра Венедчука стався крововилив у мозок
- Артист переніс операцію і перебуває на реабілітації
Український комік Олександр Венедчук, він же Веня з команди Ліги сміху "Ветерани космічних військ", зник із соціальних мереж, які вів досить активно. Нещодавно він все ж таки вийшов на зв'язок із читачами, та пояснив свою тривалу відсутність.
Веня у своєму блозі в Instagram показав фото з лікарняної палати і повідомив, що наприкінці січня він переніс крововилив у мозок. У артиста з'явилися судоми всього тіла, він почав непритомніти.
Повторного нападу Венедчук міг не пережити, тому його направили на екстрену операцію. Наразі ситуація стабілізувалася, судоми припинилися, але в коміка попереду ще довгий і непростий шлях до відновлення.
"31-го січня у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні і затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки. ... Це буде (зйомки) десь через два місяця, тому що мені не дозволяють зніматися, тільки реабілітація і домашній режим. Але найголовніше що найскладніше вже позаду і в мене є змога написати вам цей пост своїми руками, на що я навіть не сподівався. Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно", - написав Олександр Венедчук.
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Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
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