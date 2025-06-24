Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок повернувся на сцену - деталі

Близьких Вені з "Ветеранів космічних військ" готували до того, що він може навіть не згадати їх.

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Веня з Ліги сміху вперше після крововиливу вийшов на сцену / колаж: Главред, фото: instagram.com/ven4os

Коротко:

Наприкінці січня 2025 року у Вені стався крововилив

Після 5 місяців реабілітації шоумен повернувся до виступів

31 січня 2025 року український комік Олександр Венедчук, він же Веня з команди Ліги сміху "Ветерани космічних військ", переніс крововилив у мозок. Із втратою свідомості та судомами всього тіла його доправили до лікарні, де провели екстрену операцію.

Прогнози лікарів на відновлення Вені були скоріше похмурими, ніж оптимістичними - про повернення гумориста на сцену навіть не йшлося. Однак 21 червня, після п'яти місяців реабілітації, відбувся перший публічний виступ Олександра Венедчука.

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Радісну новину він повідомив у своєму блозі в Instagram. "31.01.25 - мене забрала швидка зі зйомок шоу "Еліас". На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену, взагалі не йшлося. "…Будьте готові до того, що ВІН вас взагалі не згадає…". 21.06.25 - Палац Україна. Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і (дали) знову повірити в себе. Моя ПОВАГА. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував. Будемо на звʼязку, дядічки", - написав Веня. Він також опублікував фото свого виступу. У коментарях шанувальники та близькі коміка вітають його з поверненням.

Веня з Ліги сміху вперше після крововиливу вийшов на сцену / instagram.com/ven4os

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