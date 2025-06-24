Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок повернувся на сцену - деталі

Коротко:
- Наприкінці січня 2025 року у Вені стався крововилив
- Після 5 місяців реабілітації шоумен повернувся до виступів
31 січня 2025 року український комік Олександр Венедчук, він же Веня з команди Ліги сміху "Ветерани космічних військ", переніс крововилив у мозок. Із втратою свідомості та судомами всього тіла його доправили до лікарні, де провели екстрену операцію.
Прогнози лікарів на відновлення Вені були скоріше похмурими, ніж оптимістичними - про повернення гумориста на сцену навіть не йшлося. Однак 21 червня, після п'яти місяців реабілітації, відбувся перший публічний виступ Олександра Венедчука.
Радісну новину він повідомив у своєму блозі в Instagram. "31.01.25 - мене забрала швидка зі зйомок шоу "Еліас". На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену, взагалі не йшлося. "…Будьте готові до того, що ВІН вас взагалі не згадає…". 21.06.25 - Палац Україна. Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і (дали) знову повірити в себе. Моя ПОВАГА. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував. Будемо на звʼязку, дядічки", - написав Веня. Він також опублікував фото свого виступу. У коментарях шанувальники та близькі коміка вітають його з поверненням.
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Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
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