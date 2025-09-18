Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Коротко:
- Тіна Кароль висловила свій погляд на любов і незалежність
- Артистка приготувала сюрприз для своїх фанатів
Українська співачка Тіна Кароль вирішила зустріти цю осінь у новому образі. Несподіваними метаморфозами вона поділилася у своєму блозі в Instagram.
Діва відмовилася від пшеничного блонда, який довгі роки був її візитною карткою. Тепер Кароль - розкішна шатенка зі світлими пасмами біля чола. Такі зміни багатьох здивували, але армія прихильників залишилася в захваті - у коментарях вони засипають Тіну компліментами.
Разом із новим образом співачка вирішила поділитися своїми роздумами про жіночу незалежність і силу. "Незалежність дівчини - це НЕ про самотність. Це НЕ про протистояння, а про силу всередині. Це вибір любити, творити, помилятися й знову підніматися. Бути собою - найбільша свобода, і найбільша любов. Коли ти цінуєш власний голос, світ починає чути тебе по-іншому. Наша сила у нашій ніжності, а незалежність у нашій любові до себе", - пише Тіна Кароль.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як складається особисте життя Ольги Горбачової після другого розлучення з музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Вона була ініціатором цього розриву.
Також український комік і шоумен Євген Кошовий розсекретив особливі стосунки президента України Володимира Зеленського. Під час війни він підтримує постійний зв'язок із рідними.
Читайте також:
- Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"
- Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем
- Вагітна Бех-Романчук розповіла про госпіталізацію
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред