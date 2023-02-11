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Зірка "кріпосної" пояснив, чому не на фронті і розповів про отримання повістки

11 лютого 2023, 17:16
Тарас Цимбалюк вважає, що гроші, які він допомагає збирати завдяки своїй популярності – достатній внесок у боротьбу українців з російськими окупантами.
Цимбалюк, повістка
Тарас Цимбаолюк пояснив, чому не воює на фронті / Instagram і "УП"

Відомий вітчизняний артист (і практично - один із секс-символів українського серіалобудування) Тарас Цимбалюк вирішив заочно посперечатися в Мережі зі своїми численними хейтерами, які в мережі пред'являють йому претензії – мовляв, чому ви не в окопі.

"Коли тобі пише якийсь диванний критик: йди на передок, йди в окоп. Я не хочу людині в абзацах пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, перебуваючи тут. Що буде тоді, якщо всі зараз підуть на передову і хто буде волонтерити, допомагати цим людям? Пишуть же хто? Ті, хто сидять вдома. У них багато часу", — сказав актор.

Сам Цимбалюк вважає, що гроші, які він допомагає збирати завдяки своїй популярності – на потреби благодійності та ЗСУ – цілком достатній внесок у боротьбу українців з російськими окупантами.

"Коли з акторами зробили свій благодійний аукціон, почали збирати гроші на швидку допомогу. Зібрали 50 тисяч євро, наприклад, я зрозумів, що ось тут сила того, що я можу використовувати свою медійність як допомогу. Коли ми влітку зробили виставу, то з кожного показу ми щось намагалися купити. Я сам собі потиснув руку і сказав: "Чувак, тут ти будеш набагато корисніше"", - пояснив актор

Прокоментував Цимбалюк і недавню історію про те, як йому прийшла повістка за місцем прописки.

"Прийшла повістка, я так зрозумів, запитав знайомих, всім мого року народження в місті Корсунь-Шевченківський. Це моє рідне місто. Пішов, звичайно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки на цьому все", - підсумував актор.

Нагадаємо, раніше відомий музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

Пізніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян. Вероніка Велч також відзначила схожість батька і сина.

Інші новини:

війна Росії та України Тарас Цимбалюк
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