Зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк розсекретив особистість загадкової коханої

Шанувальники відзначають, що вона подобається їм набагато більше, ніж попередня дружина актора.

Тарас Цимбалюк показав обличчя нової коханої / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання зі стилісткою Тіною Антоненко.

Артист зізнався, що розлучення було для нього дуже болючим, тому серйозних стосунків він найближчим часом не планує. Проте нещодавно в соціальних мережах стали з'являтися його знімки в компанії загадкової блондинки.

Пізніше Цимбалюк все ж розкрив особу жінки, яка тепер зайняла його серце. На своїй сторінці в Instagram актор показав знімки з новою коханою.

Дівчиною актора стала українська бізнесвумен Світлана Готочкіна. З нею Цимбалюк знявся в стильних парних спортивних костюмах.

І хоч сам артист залишив фото без коментарів, його шанувальники відзначають, що він зі Світланою виглядає набагато більш щасливим, ніж з Тіною, та вже пророкують їм світле спільне майбутнє.

Тарас Цимбалюк підтвердив роман зі Світланою Готочкіною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

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