Яна Глущенко публічно заявила про розлучення: "Настав час відпустити"

Актриса Яна Глущенко була одружена 8 років.

Яна Глущенко розлучається з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Яна Глущенко розлучається з чоловіком

Причини розставання

Колишня учасниця гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Яна Глущенко розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу. Про своє рішення зірка повідомила в Instagram і назвала причини розставання.

Акторка заявила, що в їхніх стосунках не було зрад і вони розлучаються з почуттям вдячності одне одному за прожиті разом роки.

"Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих одне одного почули... Я безмежно вдячна Олегу за те, що колись узяв мене за руку - і дев'ять років не відпускав. Ми багато чого пройшли, вчилися одне в одного, не слухалися одне одного - але нам так було кайфово. Але прийшов час відпустити і йти. Куди? Кудись далі. У щось хороше, але вже не за руку.", - написала Глущенко.

Яна Глущенко - сім'я / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Знаменитість також згадала про їхнього спільного сина Тамерлана і зізналася, що любитиме колишнього чоловіка як батька їхньої дитини.

"Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки у справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олеже Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити - тільки вже іншим коханням", - зізналася гумористка.

Яна Глущенко з чоловіком / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Пост Яни прокоментував і її чоловік Олег Збаращук, підтвердивши новину про розставання.

"Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своїм коханням, про яке знаєш тільки ти", - написав чоловік Глущенко.

Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - українська акторка та комікеса, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проектів "Дизель студіо" (скетчком "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

