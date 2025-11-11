Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Анна Підгорна
11 листопада 2025, 23:26оновлено 12 листопада, 00:49
1
Альона Альона розповіла про свої перші важливі кроки на шляху до материнства.
Альона Альона
Alyona Alyona особисте життя - що реперка говорить про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

  • Alyona Alyona заговорила про материнство
  • До вагітності артистка вирішила поліпшити стан свого здоров'я

Українська реперка Alyona Alyona перебуває у щасливих стосунках, і навіть замислюється зі своїм партнером про появу потомства. До вирішення дитячого питання виконавиця поставилася відповідально - кинула палити, стежить за своїм харчуванням, не п'є алкоголь.

Про це Альона Альона розповіла в бесіді з Люкс ФМ: "Я хочу трохи скинути вагу, щоб потім, коли настане період, коли ми інтенсивно робитимемо дітей, організм був готовий. Я така свідома буду мамцею, яка буде йти до вагітності".

відео дня

При цьому зірка зазначила, що майбутня вагітність - поки що проєкт на майбутнє. Наразі в Альони надто завантажений графік, до того ж їй нещодавно діагностували фолікулярну кісту, що потребує особливої уваги.

Альона Альона
Alyona Alyona особисте життя - що реперка говорить про материнство / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому Надя Дорофєєва боялася появи у своєму репертуарі пісень українською мовою, та яку роль у цьому зіграв гурт Океан Ельзи.

Також українська співачка MamaRika зробила тривожну заяву про своє здоров'я. Артистці знадобилося хірургічне втручання після того, як вона довго ігнорувала симптоми.

Читайте також:

Про персону: Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Савраненко Alyona Alyona новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

02:14Світ
ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

00:09Світ
Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

22:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Китайський гороскоп на 2026 рік Червоного Вогняного Коня: прогноз для всіх знаків

Китайський гороскоп на 2026 рік Червоного Вогняного Коня: прогноз для всіх знаків

Останні новини

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

Путін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – СтупакПутін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – Ступак
01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Реклама
22:54

Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

22:52

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

22:07

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

22:00

Свята наближаються, а ціни зростають: які продукти "вдарять" по гаманцю

21:42

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

21:41

"Спочатку ховав руку, а тепер працюю і їжджу на мотоциклі": як ГО "Фундація Течія" допомогла військовому повернутись до активного життя завдяки протезу актуально

21:12

Вся валюта різко "злетіла": новий курс валют на 12 листопада

21:02

Водії роблять це майже щодня: які дії допомагають батареї електрокар "старіти"

20:51

Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди

20:34

Господарям на замітку — коли кішка стає дорослою і перестає рости, названо терміниВідео

20:28

Незвичайний суп зі звичайної картоплі - шикарний рецептВідео

Реклама
20:26

На фоні корупційного скандалу: Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома"

20:09

Одеса під масованою атакою РФ - в місті не вщухають вибухи, що відомо

20:06

Тепла від батарей буде більше: простий і геніальний фокус для опаленняВідео

20:04

На весні зацвітуть килимом: сприятливі дні для посіву квітів під зимуВідео

19:42

Українцям радять перевірити свої банківські картки: що сталося

19:40

Гороскоп на завтра 12 листопада: Близнюкам - пастка, Водоліям - прибуток

19:38

Годин зі світлом буде мало: Укренерго ввело жорсткі графіки на 12 листопада

19:10

Як РФ зганьбилася з історією викрасти перехоплювач МіГ із ракетою "Кинджал"Погляд

19:06

Навіщо котячий наповнювач насипають на підвіконня: про хитрість знають одиниціВідео

19:06

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

19:06

Ситуація на півдні загострюється: експерт розкрив, яке місто під прицілом ворога

18:48

"Я складаю повноваження": почалися кадрові зміни на фоні корупційного скандалу

18:32

Не лише у Покровську: Зеленський сказав, де найскладніша ситуація на фронті

18:24

Кремль почав приховану підготовку резервістів для відправки в Україну - ISW

18:22

Чим і коли закінчиться війна Росії проти України - розкрито реалістичний сценарійВідео

18:00

Пральний порошок більше не потрібен: безкоштовний інгредієнт працює набагато кращеВідео

17:51

"Дасть команду зупинитися": експерт сказав, що змусить Путіна закінчити війну

17:50

Операція Мідас: у НАБУ сказали, що чекає на головного підозрюваного бізнесмена

17:48

Йде легенда: Кріштіану Роналду завершує кар'єру футболіста - Independent

17:46

Чому Ілон Маск і актори Голлівуду вчать поезію: пояснює експерт з ораторики

Реклама
17:45

Розтратив 23 млн грн: СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики

17:31

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їхВідео

17:23

Не просто мода: справжні причини, чому радянські жінки не знімали шапки

16:58

Блонд без шкоди для волосся: яке фарбування обирає Катерина КузнєцоваВідео

16:55

Проста хитрість перетворює яєчню на шедевр: один трюк змінює всеВідео

16:36

"Зафіксовані на папері": в Росії назвали умови закінчення війни проти України

16:34

Не лише кров за кров: названо справжні мотиви жорстокої помсти княгині Ольги древлянам

16:26

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

16:23

РФ пішла в жорсткий наступ, ЗСУ залишають позиції - Сили оборони

16:11

Три знаки зодіаку вирвуться з темряви у світле майбутнє: їм уготовано душевне піднесення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти