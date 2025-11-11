"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Альона Альона розповіла про свої перші важливі кроки на шляху до материнства.

Alyona Alyona особисте життя - що реперка говорить про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona заговорила про материнство

До вагітності артистка вирішила поліпшити стан свого здоров'я

Українська реперка Alyona Alyona перебуває у щасливих стосунках, і навіть замислюється зі своїм партнером про появу потомства. До вирішення дитячого питання виконавиця поставилася відповідально - кинула палити, стежить за своїм харчуванням, не п'є алкоголь.

Про це Альона Альона розповіла в бесіді з Люкс ФМ: "Я хочу трохи скинути вагу, щоб потім, коли настане період, коли ми інтенсивно робитимемо дітей, організм був готовий. Я така свідома буду мамцею, яка буде йти до вагітності".

При цьому зірка зазначила, що майбутня вагітність - поки що проєкт на майбутнє. Наразі в Альони надто завантажений графік, до того ж їй нещодавно діагностували фолікулярну кісту, що потребує особливої уваги.

Alyona Alyona особисте життя - що реперка говорить про материнство / Скриншот YouTube

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

