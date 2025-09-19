Заздрість: чоловік-путініст Корольової заговорив про шлюб сина

Путініст Глушко разом зі своєю дружиною живуть у шлюбі багато років, незважаючи на зради.

Наташа Корольова та Сергій Глушко виховують сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Що сказав чоловік Корольової

Чому він заговорив про заздрість

Чоловік співачки-зрадниці Наташі Корольової, стриптизер-офіцер Сергій Глушко, заговорив про шлюб свого сина з такою ж стриптизеркою, як і він сам.

За словами затятого прихильника терориста Путіна, якого цитують російські пропагандисти, він пізнав секрет сімейного щастя. За його словами, головне тримати свій шлюб осторонь від чужих очей. "Зберігайте своє щастя подалі від уваги", - радить стрингоносець своєму синові, одруженому на стриптизерці.

Архип Глушко та його дружина / Фото 7Днів

Крім того, він каже, що всі люди навколо відчувають заздрість до чужого щастя. "Це найжахливіше, що може бути в людині - заздрість до чужого щастя", - каже він.

Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

