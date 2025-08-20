У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

За запроданку Сєдокову серйозно взялися родичі покійного Яніса Тімми.

https://glavred.net/starnews/v-dele-o-samoubiystve-muzha-sedokovoy-poyavilsya-novyy-povorot-chto-grozit-pevice-10691207.html Посилання скопійоване

Анна Сєдокова і Яніс Тімма були чоловіком і дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Коротко:

Що вимагають родичі Яніса Тімми

Що може загрожувати Сєдоковій

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, може понести серйозну відповідальність за смерть свого чоловіка.

Як пишуть російські пропагандисти, родичі чоловіка не збираються зупинятися і планують домогтися справедливості. Так, тепер Сєдокову мають намір викликати на допит у Латвії у справі про доведення до самогубства Яніса Тімми. Про це повідомила адвокат сім'ї спортсмена Маргарита Гаврилова.

відео дня

Анна Сєдокова та Яніс Тімма / instagram.com/annasedokova

"За логічним сценарієм її мають викликати на допит", - сказала вона.

Адвокат припустила, що співачка може відмовитися від особистого приїзду і пройти процедуру дистанційного опитування за участю представника посольства Латвії та адвоката. У разі відмови, підкреслила юристка, в'їзд до Євросоюзу для Сєдокової може бути закритий. Адвокат також зазначила, що деталі слідства не розголошуються відповідно до латвійського законодавства.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред