Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, може понести серйозну відповідальність за смерть свого чоловіка.
Як пишуть російські пропагандисти, родичі чоловіка не збираються зупинятися і планують домогтися справедливості. Так, тепер Сєдокову мають намір викликати на допит у Латвії у справі про доведення до самогубства Яніса Тімми. Про це повідомила адвокат сім'ї спортсмена Маргарита Гаврилова.
"За логічним сценарієм її мають викликати на допит", - сказала вона.
Адвокат припустила, що співачка може відмовитися від особистого приїзду і пройти процедуру дистанційного опитування за участю представника посольства Латвії та адвоката. У разі відмови, підкреслила юристка, в'їзд до Євросоюзу для Сєдокової може бути закритий. Адвокат також зазначила, що деталі слідства не розголошуються відповідно до латвійського законодавства.
Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
