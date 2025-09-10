Російська співачка Наташа Корольова поскаржилася на свого чоловіка-путініста.

Співачка-зрадниця Наташа Корольова розповіла про те, що її гнобить її власний чоловік-стриптизер, офіцер-стрингоносець Тарзан.

Як пишуть російські пропагандисти, старого танцюриста не влаштовує вага співачки Корольової, яка зрадила свою країну і підтримує терориста Путіна.

За словами путіністки, вона б хотіла скинути п'ять кілограмів, проте любов смачно поїсти вносить свої корективи.

"Я? На дієті? Чоловік не ганяє, але ненав'язливо каже - пора", - поділилася Корольова в бесіді з журналістами.

Корольова і Тарзан

Пара російських артистів-путіністів славиться своїм несмаком на публічних заходах і клоунською поведінкою. Вони гримасують у безглуздих вбраннях, говорять недалекі речі і всіляко розважають своїм блазенством росіян.

Наташа Корольова, Тарзан / instagram.com/koroleva__star

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова заборгувала близько 2 тисяч доларів за комунальні послуги. Зокрема, на зрадницю оформлено три квартири в будинку - об'єкті культурної спадщини на Новому Арбаті площею 51,4; 68,3 і 98,3 квадратних метрів. Але, як виявилося, співачка не оплачує комунальні послуги вже кілька місяців.

А також Наташа Корольова поскаржилася на зайнятість чоловіка - російського колишнього стриптизера, а тепер актора і художника Тарзана. Зрадниця зазначила, що щороку 8 березня вона проводить без чоловіка, оскільки він зайнятий роботою.

Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

