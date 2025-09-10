Коротко:
- Що вирішила Корольова щодо сина
- Що він для цього зробив
Співачка-зрадниця Наташа Корольова поділилася особистою батьківською трагедією.
Як пишуть російські пропагандисти, 23-річний син стриптизера і співачки Архип вирішив не йти стопами своїх батьків і закинув свою сценічну кар'єру. Раніше у нього були потуги стати артистом і він навіть кілька разів виходив на сцену під псевдонімом Грек.
"Він перегорів. У нього був інтерес. Він спробував. Зрозумів, що він може, але не хоче. Ну і все на цьому", - повідомила безглузда артистка.
Пропагандисти пишуть, що запроданка Корольова поставила хрест на своєму синові і більше він не повернеться на естраду.
Про персону: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
